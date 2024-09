Province du Zhejiang en Chine : Un symbole phare de la vitalité des relations sino-africaines

En marge du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) qui se tient du 4 au 6 septembre 2024 à Beijing en Chine, une conférence de presse a été animée le mercredi 4 septembre 2024 par les dirigeants du Zhejiang pour dresser un bilan élogieux de la coopération entre cette province chinoise et les pays africains.

La distance séparant la province du Zhejiang située à l’Est de la Chine à l’Afrique n’a pas pu entraver le développement d’une fructueuse coopération entre les deux parties. En effet, cette province se positionne de nos jours l’un des symboles phares de la vitalité des relations sino-africaines. En témoigne les échanges humains de plus en plus croissants entre cette localité chinoise et de nombreuses villes africaines. « Ces dernières années, les principaux dirigeants du Comité provincial du Parti et du gouvernement du Zhejiang ont conduit de nombreuses délégations en Afrique », a indiqué le Directeur général adjoint du Département des affaires étrangères du gouvernement provincial du Zhejiang, Chen Jiangfeng.

De ce qu’il a dit, diverses activités ont été organisées avec les gouvernements locaux et d’importants accords signés lors de ces visités. Toute chose qui, s’est-il réjoui, a favorisé la promotion des échanges humains entre les deux parties.

En plus des échanges humains, ceux commerciaux entre le Zhejiang et l’Afrique vont de plus belles. En 2023, le volume du commerce entre les deux a atteint 53,9 milliards de dollars et les investissements ont dépassé 4,6 milliards de dollars. Ce qui place cette province parmi les premières chinoises en matière d’investissements en Afrique. Par ailleurs, les deux parties ont réalisé un volume d’échanges de 27,88 milliards de dollars au premier semestre de 2024 soit une augmentation de 3% par rapport à l’année précédente. « Les importations en provenance d’Afrique se sont élevées à 5,55 milliards de dollars en hausse de 12,9% en glissement annuel », a indiqué Chen Jiangfeng.

Les échanges entre le Zhejiang et l’Afrique ne sont pas seulement humains et commerciaux. Ils sont aussi culturels avec l’établissement d’une coopération entre plus de 20 universités de la province et des universités africaines. « Plus de 6500 étudiants africains sont actuellement inscrits dans des universités de la province », a fait savoir le Directeur général adjoint du Département des affaires étrangères du gouvernement provincial du Zhejiang.

Le Forum économique et commercial Chine-Afrique (Zhejiang) ainsi que la Semaine de coopération culturelle et d’échanges entre la Chine et l’Afrique sont devenus d’importantes plateformes de communication comme l’a fièrement souligné le conférencier principal.

Et que dire de la coopération médicale entre les deux parties qui ne fait que se développer. « Depuis 55 ans, la province envoie des équipes médicales en Afrique. De 2022 à 2023, 110 membres ont été envoyés en mission pour fournir des services médicaux à environ 183 800 personnes », a mentionné M. Chen.

Tous ces efforts témoignent de l’engagement du Zhejiang à œuvrer à la construction d’une communauté de destin sino-africaine de haut niveau à laquelle le président chinois Xi Jinping accorde une grande importance.

Nadège YAMEOGO

(Depuis Pékin en Chine)