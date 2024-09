Reconquête du territoire national : une mission gouvernementale félicite les forces vives du Sahel

La ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, Nandy Somé, et le ministre délégué chargé des Ressources animales, Amadou Dicko ont échangé avec les forces vives de la région du Sahel, le samedi 31 août 2024 à Dori. La reconquête du territoire national à travers une synergie d’actions et la réouverture de la RN3 ont été au cœur des échanges.

C’est à travers une série de rencontres que la délégation gouvernementale s’est entretenue avec les forces vives forces de la région du Sahel toute la journée du samedi 31 août 2024 à Dori. En effet, la ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, Nandy Somé et son collègue chargé des Ressources animales, Amadou Dicko ont d’abord débuté les échanges avec les Forces de défense et sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Ensuite, la mission gouvernementale a rencontré les autorités coutumières et religieuses. Enfin, dans l’après-midi, elle a pu s’entretenir avec les leaders d’opinion. L’objectif de la mission, à en croire la ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, Nandy Somé, vise à porter le message du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré aux forces vives, mais également de recueillir leurs préoccupations.

« Lors des différentes rencontres, le message a été le même qui est de transmettre les encouragements et les félicitations du chef de l’Etat à l’ensemble des forces vives pour les efforts consentis et les contributions inlassables afin de reconquérir l’intégrité de notre territoire. Il a également insisté sur la promotion de la cohésion sociale, l’unité et le vivre-ensemble de sorte que, main dans la main, nous puissions dans une synergie d’actions, venir à bout de ce fléau qui mine notre pays », a expliqué la ministre.

Elle a en outre précisé que le chef de l’Etat a évoqué la nécessité que chacun puisse jouer véritablement son rôle et pour ce faire ,prendre des engagements à œuvrer pour que le Burkina parvienne à des résultats satisfaisants dans le cadre de la reconquête du territoire national.

La fermeture de la RN3, une préoccupation majeure

A toutes les rencontres, les forces vives ont dans l’ensemble salué la démarche du gouvernement. A cet effet, le gouverneur de la région du Sahel, le lieutenant-colonel, Fabien Rodolphe Sorgho a remercié, la délégation gouvernementale pour le courage et le patriotisme dont elle a fait montre en venant à l’écoute de ses populations. C’est pourquoi, Nandy Somé s’est félicitée qu’à toutes les étapes de la visite, les échanges ont été fructueux.

Outre le message du chef de l’Etat, les forces vives ont saisi l’opportunité pour évoquer un certain nombre de préoccupations telles que la fermeture de la RN3 depuis avril 2023, rendant ainsi difficile l’accès à toute la région, l’insuffisance au niveau de l’offre sanitaire (manque de certains produits pharmaceutiques, manque de sang) et la question du forage Christine située dans la province de l’Oudalan pour abreuver le bétail.

En réponse, la ministre a Nandy Somé a rassuré les forces vives que leurs préoccupations ont été bien notées et les jours à venir, ses collègues en charge de ces domaines pourront y apporter des solutions pour le bonheur des populations. « Face à certaines difficultés rencontrées par les populations, nous avons apporté séance tenante, des solutions. Cependant, il y a des préoccupations qui seront reversées à qui de droit afin que des réponses appropriées soient apportées », a ajouté la ministre.

A l’issue de la visite, la ministre Nandy Somé a salué, la détermination et la bravoure des forces vives de la région du Sahel qui accompagnent les FDS et les VDP dans leur mission quotidienne de reconquête du territoire. Elle a déclaré que des résultats ont été engrangés, mais, il y a encore des défis à relever. Pour ce faire, elle a rappelé l’importance de la coopération entre la population et les FDS en vue de mieux renseigner celles-ci pour juguler toute menace.

