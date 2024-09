Qingdao : Des étudiants étrangers font l’expérience des compétences du patrimoine culturel immatériel

Le 13 septembre 2024, une activité sur le thème « Notre festival – Fête de la mi-automne » a été organisée dans la rue Licun de l’arrondissement de Licang à Qingdao.

Dix étudiants étrangers venus de 7 pays, dont la République du Congo, l’Éthiopie, l’Ouzbékistan, la France, etc., ont participé à des activités du patrimoine culturel immatériel telles que la broderie du Shandong, la danse du lion et la danse coréenne. Ils ont découvert les charmes de la culture traditionnelle locale et la forte atmosphère de la fête.

Synthèse de Nadège YAMÉOGO

Source: CGTN Français