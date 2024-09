Kenya : Des guêpes aident les agriculteurs à contrôler la cochenille du papayer

Au Kenya, les producteurs de papayes utilisent les guêpes pour lutter contre la cochenille farineuse dévastatrice. C’est une nouvelle approche qui donne des résultats. La cochenille, originaire d’Amérique centrale, est un ravageur des cultures qui se propage rapidement. Depuis 2015, elle fait des dégâts dans les champs de papaye au Kenya, provoquant d’importantes pertes économiques chez les petits exploitants agricoles. En Afrique, elle a été signalée pour la première fois au Ghana. On pense qu’elle a envahi l’Afrique de l’Est entre 2015 et 2020, causant de lourdes pertes aux petits producteurs agricoles.

C’est en 2019 que des scientifiques ont identifié la guêpe, Acerophagus papaya , comme un candidat potentiel pour la lutte biologique. Ils estiment que cette guêpe offre une solution naturelle et sûre pour faire face au problème de la cochenille du papayer.

