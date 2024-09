Semaine de soutien psycho-social et spirituel : le commandement militaire du Camp Naaba-Koom 2 solidaire des familles de combattants tombés pour la patrie

Le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des anciens Combattants, le Général de brigade Kassoum COULIBALY a procédé, ce lundi matin, au lancement des activités de la « Semaine de soutien psycho-social et spirituel » au profit du personnel militaire et leurs familles et du personnel civil de la Présidence du Faso.

Organisée par le commandement militaire du camp Naaba-Koom 2, cette semaine se veut une manifestation de la solidarité et de la compassion envers les familles de militaires tombés sur le champ d’honneur pour la patrie, et une occasion de rendre hommage aux soldats tombés et à ceux portés disparus.

Selon le Commandant de la Garde Républicaine, le Chef de Bataillon Souleymane ZANGO, cette semaine sera marquée par des activités sociales et spirituelles, notamment des remises de kits scolaires aux orphelins et de vivres aux familles, une conférence au profit des familles des victimes et du personnel du Camp Naaba-Koom 2.

« Il y aura également des visites suivies de dons aux domiciles des combattants blessés et des portés disparus et une journée de prières de toutes les confessions religieuses. Au total 121 familles vont bénéficier de cet élan de solidarité », a soutenu le Chef de Bataillon Souleymane ZANGO.

Le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des anciens Combattants, le Général de brigade Kassoum COULIBALY a salué « un moment de fierté collective pour le commandement militaire du camp Naaba-Koom 2 et son personnel, mais aussi pour toute l’Armée et pour la Nation ».

Tout en exhortant les autres unités à suivre ce bel exemple, il a exprimé sa satisfaction pour « cette initiative très noble et cet élan de solidarité envers les familles de nos frères d’armes tombés ».

La représentante des bénéficiaires, Grâce NANA a traduit la joie et la reconnaissance de toutes les familles pour la solidarité manifestée à leur égard. « Vous ne cessez de nous démontrer chaque jour que nos parents faisaient partie d’une grande famille, celle des Forces armées du Burkina Faso », a-t-elle souligné.

Et dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, elle a invité tous les Burkinabè « à maintenir haut le drapeau du Burkina Faso pour les générations futures ».

Direction de la communication de la Présidence du Faso