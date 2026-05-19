Juridictions du Burkina Faso: l’organigramme type des greffes en validation

Le secrétaire général du ministère de la Justice, Harouna Kadio, a présidé la cérémonie d’ouverture de l’atelier de validation de l’organigramme type des Greffes des juridictions du Burkina Faso qui se tient du lundi 18 au mercredi 20 mai 2026, à Ouagadougou.

Le ministère de la Justice entend moderniser et harmoniser l’organisation des greffes des juridictions du Burkina Faso. Pour ce faire, il tient du lundi 18 au mercredi 20 mai 2026 à Ouagadougou, un atelier de validation de l’organigramme type des greffes des juridictions du Burkina Faso. Présidant la cérémonie, le Secrétaire général (SG) du ministère de la Justice, Harouna Kadio, a salué les efforts de la direction générale de l’administration judiciaire et de la direction des Greffes dont l’engagement a permis d’aboutir à cette étape jugée essentielle dans la modernisation de l’institution judiciaire.

Il a rappelé que les travaux d’élaboration des projets d’organigrammes types avaient été amorcés en 2025 à Ouagadougou, sous l’impulsion du ministère de la Justice. Il s’agit selon M. Kadio d’harmoniser l’architecture administrative des greffes, dissiper les zones d’ombre dans les relations hiérarchiques et fonctionnelles ainsi qu’insuffler une dynamique d’optimisation sans précédent dans la gestion des ressources humaines dans les juridictions. Le SG du ministère de la Justice a souligné que l’organigramme ne saurait se réduire à une simple représentation graphique ou à un agencement de cases.

« L’organigramme constitue le squelette institutionnel de l’administration judiciaire. Il permet de définir clairement les liens hiérarchiques, de sécuriser les rapports fonctionnels et de mieux organiser la répartition des responsabilités au sein des juridictions en vue d’une administration plus efficace et plus transparente », a-t-il relevé. Le directeur des greffes du ministère de la Justice, Jonathan Bonkoungou, a soutenu que cet atelier répond à un besoin ancien d’harmonisation des pratiques.

Pour lui, l’absence d’un référentiel commun a longtemps conduit à des disparités dans l’organisation des greffes d’une juridiction à une autre. Il a indiqué que le greffe joue un rôle central dans le fonctionnement des juridictions en appui direct aux magistrats. Ses missions, a-t-il poursuivi, couvrent notamment l’authentification des actes, l’assistance aux juges, l’accueil et l’information des usagers ainsi que la conservation de documents judiciaires. M. Bonkoungou a souligné que les travaux, qui s’étendent sur trois jours, se dérouleront en groupes avant des séances plénières. « Cette démarche permettra également d’intégrer les récentes réformes de l’organisation judiciaire dont la prise en compte des Greffes des chambres criminelles au niveau des tribunaux de grande instance », a-t-il conclu.

Soumaïla BONKOUNGOU

Fatimata ZOUNGRANA (Stagiaire)