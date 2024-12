Reconquête du territoire: la population de Dédougou accueille en liesse les forces combattantes de retour du terrain

La population de Dédougou est sortie nombreuse cet après-midi, du mercredi 18 décembre 2024, pour accueillir les éléments du 10e Bataillon d’intervention rapide (BIR) de retour des combats dans la zone de la Boucle du Mouhoun.

La population de Dédougou est fière de ses forces combattantes. De retour d’une mission de sécurisation du territoire, les combattants du 10e Bataillon d’intervention rapide (BIR) et des Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP) ont été accueillis par une population en liesse. Cela fait suite à l’appel de la Coordination de la veille citoyenne qui entend une fois de plus renouveler son soutien et ses encouragements aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux VDP pour les efforts de sécurisation du territoire national.

Avec des drapeaux en main, les gens scandaient la devise du pays « La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons ». Dans la foule, on pouvait entendre, « Nous sommes fiers de vous, nos frères ». « Que Dieu vous protège », « Vive le capitaine Ibrahim Traoré ». Avec ceux qui jubilent, Amado Soré la soixantaine d’âge, ne tarit pas d’éloges pour le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

« Nous avons été forcés de quitter notre village dans la commune de Sanaba pour venir vivre à Dédougou, il y a deux ans de cela », a-t-il rappelé. Il dit être sorti ce soir pour traduire sa reconnaissance aux FDS qui se battent pour que les déplacés internes puissent regagner leurs localités d’origine. « Nous sommes fiers de notre Président Ibrahim Traoré. Depuis qu’il est au pouvoir, nous remarquons que la lutte contre le terrorisme est une réalité », lance-t-il, tout en implorant Dieu pour qu’il protège les Forces combattantes burkinabè. Son souhait est que la paix revienne définitivement au Burkina Faso.

Adama SEDGO