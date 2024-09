Reconquête du territoire national : une délégation gouvernementale rassure les populations du Boulkiemdé

Une délégation gouvernementale conduite par le ministre d’Etat en charge de la fonction publique, Bassolma Bazié a échangé, le samedi 31 août 2024 à Koudougou, avec les corps constitués de la province du Boulkiemdé.

Après les provinces de la Sissili, du Ziro, du Sanguié, la délégation gouvernementale avec à sa tête, le ministre d’Etat en charge de la Fonction publique, Bassolma Bazié, accompagné de ses collègues, Edasso Rodrigue Bayala, ministre de la justice et Stella Eldine Kabré,

ministre délégué chargée de la coopération régionale ont échangé avec les corps constitués de la province du Boulkiemdé. Selon le chef de la délégation,

Bassolma Bazié, c’est sur instruction du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré que la mission a entrepris cette série de rencontres avec les

populations.

Cela, a-t-il précisé, afin de rendre compte à la base et de recueillir les préoccupations et les propositions pour l’atteinte des objectifs de la Transition en cours. Dès l’entame des échanges, la délégation a de nouveau rendu hommage aux victimes des récentes attaques dans la commune de Barsalogho. « Que tous ceux qui sont tombés sur le champ de bataille à tous les niveaux dans le cadre de la défense de notre pays, reposent en paix sur la terre de nos ancêtres », a dit le ministre d’Etat qui a souhaité meilleur réta-blissement aux blessés. Par la suite, il a invité les populations du Boulkiemdé à rester mobiliser derrières les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui font un travail formidable sur le terrain en vue de la reconquête du territoire. Pour lui, il est temps que les citoyens comprennent que la lutte contre l’hydre terroriste n’est pas la seule affaire des FDS.

« Nous invitons les populations à tous les niveaux, à s’organiser dans les villages, dans les villes de sorte à être des éléments de sécurité, des éléments informateurs, des éléments qui s’engagent et qui mettent les moyens à la disposition des FDS, des VDP pour qu’on puisse venir à bout du terrorisme », a insisté M. Bazié. Bref, dans une période de crise, chacun doit être un VDP, c’est-à-dire, un agent de sécurité.

« Endiguer la menace »

Les opérations de reconquête du territoire sont engagées, mais, elles requièrent l’implication de tous pour leur succès et en vue de garantir la victoire finale contre les forces du mal, foi du natif de Koukouldi dans le Sanguié. Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation gouvernementale le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Koudougou, Jonas Mané a rappelé que dans la vie d’une famille, lorsqu’il est imposé une adversité mortelle, il devient vital pour les membres de taire toutes divergences, d’unir leur force dans une action réfléchie et concertée contre l’ennemi dans le but d’endiguer la menace. « Il en est ainsi dans la vie des Nations », a-t-il signifié. Au moment où notre pays vient une fois de plus d’être touché par l’ennemi, a poursuivi, le PDS de Koudougou, à travers l’attaque de Barsalogho, il est plus que jamais nécessaire de ressouder nos liens, de nous organiser pour faire face à l’ennemi aux velléités d’envahisseurs. Les populations de la province du Boulkiemdé ont salué l’initiative de cette rencontre d’échanges qui a permis de partager des informations sur la vie de la Nation et la gouvernance. Les membres du gouvernement ont remercié le gouverneur du Centre-Ouest, Boubakar Nouhoun Traoré, et le haut-commissaire du Boulkiemdé, Salimata Ouédraogo pour avoir créé les conditions nécessaires pour la tenue de la rencontre dont le compte rendu sera fait au chef de l’Etat à travers un rapport de missions, avant de saluer la francise qui a marqué les échanges. Les missionnaires ont également effectué des visites de courtoisie aux leaders coutumiers et d’encouragement aux FDS.

Beyon Romain NEBIE

Moise BADO (Collaborateur)