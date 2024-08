Reconquête du territoire national: une délégation gouvernementale salue les efforts des forces vives du Centre-Est

Une délégation gouvernementale s’est rendue, le mercredi 28 août 2024, à Tenkodogo pour échanger avec les forces vives de la région, saluer leur contribution à la lutte contre le terroriste et inviter les populations à resserrer les rangs face aux ennemis de la nation.

Une délégation comprenant le ministre de la Sécurité, Mamadou Sana, le ministre des Infrastructures, Adam Luc Sorgho, la ministre de la Transformation digitale et

des communications électroniques, Aminata Zerbo/Sabane et le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Serge Gnaniodem Poda, a rencontré les chefs des circonscriptions administratives, les Forces de défense et de sécurité, les VDP, les membres de la coordination de veille citoyenne, les coutumiers et les religieux de la région du Centre-Est.

A toutes ces couches sociales, la délégation a traduit la reconnaissance du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour leur engagement à la défense du territoire et appeler à l’unité nationale. « Nous avons été mandatés et instruits par le président de venir échanger avec la population du Centre-Est. Nous sommes venus expliquer la vision du chef de l’Etat et faire le bilan de la gouvernance actuelle. C’est l’occasion d’expliquer les difficultés que nous rencontrons dans l’accomplissement de notre mission », a précisé le ministre Sana. « Nous avons aussi donné des éléments de réponses aux préoccupations posées par les forces vives et nous allons analyser les préoccupations qui n’ont pas trouvé de réponses satisfaisantes », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le ministre des Infrastructures, Adama Luc Sorgho, a salué le travail inestimable de toutes ces couches sociales pour la restauration de l’intégrité du territoire. Aux doléances liées aux questions de routes, le ministre Sorgho a laissé entendre que la route coûte chère. Toutefois les réformes entreprises vont permettre de trouver des

solutions. Il s’agit de la déconcentration des marchés en régions et l’acquisition de matériels pour les brigades de régies. Cette démarche a été saluée à sa juste valeur par les forces vives qui suggèrent de perpétuer un tel cadre de rencontre avec les membres du gouvernement. A l’issue des différentes rencontres, la délégation gouvernementale a remis aux couches vulnérables, notamment les personnes déplacées internes cinq tonnes de vivres et plus de 10 cartons de savon.

Agence d’Information du Burkina

Avec DCRP/MI