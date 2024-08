Gestion des inondations à Bobo : le gouvernement reconnaissant aux opérateurs économiques des Hauts-Bassins

Une délégation ministérielle conduite par le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade Kassoum Coulibaly, a rencontré le 24 Août 2024 à Bobo-Dioulasso, les opérateurs économiques de la région des Hauts-Bassins. Elle leur a témoigné la reconnaissance du gouvernement pour leurs efforts dans la lutte contre les inondations dans la ville de Bobo-Dioulasso.

La commune de Bobo-Dioulasso a enregistré au cours du mois de Juin 2024, des inondations qui ont fait de nombreux dégâts matériels notamment, au Camp Daniel-Ouezzin-Coulibaly et à la RTB2 Hauts-Bassins. Dès lors, les opérateurs économiques de la région se sont mobi-lisés pour aider la commune et d’autres structures à curer le bassin

de rétention du camp Ouézzin-Coulibaly et d’autres caniveaux dans la ville. Plus de 18 millions de francs CFA ont été mobilisés à cet effet. Cette rescousse des opérateurs économiques a porté fruits car, aucune inondation d’envergure n’a été enregistrée jusqu’à ce jour dans la ville de Sya.

Une délégation ministérielle a témoigné sa reconnaissance aux opérateurs économiques qui ont mis la main à la poche afin d’aider la commune à

lutter contre les inondations. Elle les a rencontrés le 24 août 2024 dans la chambre de commerce de Bobo pour non seulement les remercier mais solliciter leur soutien pour la mise en œuvre de certains grands projets dans la région. La délégation était conduite par le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général

de brigade Kassoum Coulibaly. Pour lui, la rencontre visait à remercier les acteurs économiques de la région qui se sont investis dans la recherche de solutions après les

premières inondations observées à Bobo-Dioulasso.

La cohésion et l’entente

A l’occasion, le général de brigade Kassoum Coulibaly a insisté sur la nécessité de renforcer la cohésion sociale et l’entente entre les différentes forces vives de la région.

« Il faut que chacun retienne que personne ne viendra faire la région pour nous. Il n’y a que nous-mêmes. Les frustrations et les bagarres ne finiront pas. Mais cela ne doit pas être l’essentiel. L’essentiel, c’est notre Burkina Faso que nous devrions garder debout », a-t-il affirmé. Cette rencontre a également permis au ministre de la défense de partager la vision du président du Faso pour la relance économique de la région des Hauts-Bassins. Le président de la délégation spéciale de Bobo-Dioulasso, Laurent Kontogom a rappelé

l’exemplarité de la colla-boration entre la commune et les acteurs du monde économique de la région.

Il a par ailleurs invité les opérateurs économiques à de nouvelles perspectives, à maintenir la même synergie d’action pour achever le curage de la zone industrielle. Il les a exhortés à la réflexion pour pouvoir trouver un nouveau chemin de drainage des eaux qui pourrait permettre de mieux protéger le camp Ouézzin-Coulibaly et la zone industrielle. Cet appel n‘est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Bobo, Al-Hassane Siénou a dit avoir pris bonne note. « De nouvelles perspectives nous ont été données par le ministre d’Etat. Nous avons pris l’engagement d’aller encore vers nos opérateurs économiques afin qu’ils puissent contribuer pour l’atteinte de ces objectifs ». Les opérateurs économiques ont profité de cette opportunité pour poser quelques préoccupations pour le développement du grand-ouest. Elles portent entre autres sur l’opérationnalisation de l’agropole de Samendeni, l’aéroport de Bobo-Dioulasso.

Adaman DRABO