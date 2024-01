Région des Hauts-Bassins: la gouverneure reconnaissante du travail des médias

La gouverneure de la région des Hauts-Bassins, Mariama Konaté, a tenu une rencontre d’échanges avec les hommes et femmes de médias de la région, le mardi 9 janvier 2024 à Bobo-Dioulasso.

Les acteurs des médias de la région des Hauts-Bassins étaient face à la première responsable de la région, Mariama Konaté. C’était lors d’une rencontre d’échanges organisée par le gouvernorat de ladite région, le mardi 9 janvier 2024 à Bobo-Dioulasso. L’objectif, selon la gouverneure, est de souhaiter les meilleurs vœux de nouvel an et solliciter l’implication et l’accompagnement des hommes et femmes de médias de la région. « Si nos actions ont été reconnues, c’est grâce à vous les Hommes de médias », a-t-elle déclaré.

Elle a par ailleurs invité les responsables des organes de presse de la région à prendre une part active la lutte contre le terrorisme. A cet effet, la gouverneure les a exhortés à mobiliser les énergies pour gagner la guerre de communication, mais aussi, de rendre compte des actions de développement entreprises par les autorités de la transition. A l’occasion, les acteurs de médias ont soumis quelques préoccupations à la première responsable de la région. Il s’agit entre autres de la facturation des reportages, de la protection et l’accompagnement des Hommes de médias.

Face à ces préoccupations, Mariama Konaté a exprimé sa disponibilité à accompagner les acteurs de médias. Selon elle, la presse est vraiment importante pour la visibilité et la lisibilité des actions. Elle a assuré que des efforts vont être faits afin de les impliquer davantage dans les différentes activités. « Nous allons continuer la réflexion pour voir ensemble comment, nous pouvons impliquer tout un chacun dans nos activités, au niveau du gouvernorat », a indiqué la gouverneure.

Cependant, Mariama Konaté a souligné que le gouvernorat a des difficultés dans la communication et la médiatisation de ses activités. « Nous n’avons pas de budget, c’est un crédit délégué pour le fonctionnement, mais nous avons une petite rubrique qui est en lien avec l’information. Nous sommes en train de voir comment signer des conventions avec les médias », a-t-elle informé.

Sié PALENFO (Stagiaire)