Relations bilatérales : Le ministre burkinabè en charge de la communication transmet un message du Président Traoré à son homologue tchadien

En visite officielle au Tchad, le ministre burkinabè de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Gilbert Pingdwendé Ouédraogo, a transmis un message du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, au Chef de l’État tchadien, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno ce mardi 14 janvier 2025.

Les discussions entre l’envoyé spécial du président du Faso et le président tchadien ont porté sur la coopération bilatérale et les défis communs auxquels les deux pays font face.

le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme et sa délégation séjournent depuis samedi au Tchad dans le cadre du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) qui se tient du 22 février au 1er mars 2025.

Sidwaya.info