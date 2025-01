Le Gouvernement renforce les capacités de la SN-SOSUCO avec sept tracteurs flambant neufs

Le Gouvernement a doté la SN-SOSUCO de sept (7) tracteurs flambant neufs, comprenant deux tracteurs de 130 chevaux et cinq de 110 chevaux. Ces équipements sont tous accompagnés de remorques et divers outils, notamment des charrues et des pulvérisateurs. Les tracteurs sont également équipés de compresseurs multifonctionnels capables d’exécuter divers autres travaux.



Par cette initiative, le Gouvernement réaffirme sa volonté de faire de la SN-SOSUCO un fleuron de l’industrie burkinabè. La remise officielle de ces engins s’est déroulée le 13 janvier 2025 lors d’une cérémonie de montée des couleurs devant l’usine, en présence du représentant du Gouverneur de la région.

Ce geste, salué chaleureusement par les travailleurs de la SN-SOSUCO, témoigne de l’engagement des autorités envers la modernisation et le renforcement des capacités de l’entreprise. Selon les techniciens, ces nouveaux tracteurs, d’une grande performance, constitueront un atout précieux pour améliorer les activités de la société.

Mamadou YERE