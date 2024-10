Rentrée scolaire 2024-2025 : une invite à la communauté éducative du Nord à plus de résilience

Le secrétaire général de la région du Nord, Kouilga Albert Zongo, a donné le top départ de la rentrée scolaire 2024-2025, le mardi 1er octobre 2024 à Ouahigouya. Une occasion pour saluer l’ensemble des acteurs pour les résultats déjà engrangés et les invités à plus de résilience.

C’est au lycée professionnel régional Naaba Kango de Ouahigouya que le secrétaire général de la région du Nord, représentant le gouverneur, accompagné des premiers responsables des enseignements post-primaire et secondaire du Nord et parents d’élèves, a lancé officiellement la rentrée scolaire 2024-2025.

Kouilga Albert Zongo a, dans un premier temps rendu un vibrant hommage à tous les acteurs de la communauté éducative de la région pour les efforts déjà fournis, malgré le contexte difficile. Selon M. Zongo, « ces résultats traduisent l’engagement, le patriotisme de chacun dans son milieu.Vous encadreurs, vous êtes aussi des VDP. Nous ne ménagerons aucun effort pour apporter des solutions aux défis qui se posent ».

« Nous sommes-là pour constater l’effectivité de la rentrée pédagogique prévue, le 1er octobre 2024. Et, nous remarquons que toute la communauté éducative est prête pour entamer la nouvelle année scolaire. Au nom du gouverneur de la région, nous vous félicitons pour les efforts déjà consentis par tous. Soyez toujours résilients. Par ailleurs, nous vous invitons à redoubler d’efforts, à plus d’engagement, car, c’est à travers ces actes patriotiques que nous allons obtenir notre souveraineté. Je déclare ouverte l’année scolaire 2024-2025 dans la région du Nord », a conclu, le secrétaire général, Kouilga Albert Zongo.

Natacha Nabi, candidate au BAC Pro2 agroalimentaire a exprimé sa joie en ce premier jour de la rentrée. « Je suis heureuse de retrouver mes camarades et mes encadreurs. L’année compte 09 mois. Dès ce 1er octobre, les choses sérieuses ont commencé. J’invite mes camarades à travailler pour avoir de bons résultats. C’est à travers ces résultats que nous pouvons satisfaire nos parents et nos encadreurs qui font des sacrifices pour nous. Que Dieu ramène la paix au Burkina », a-t-elle dit.

Bassirou BADINI