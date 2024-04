République populaire de Chine : un Etat multi-ethnique avec une politique favorable aux minorités, selon le chercheur Wang Hongyi

Le chercheur à l’Institut d’études sur l’Asie occidentale et l’Afrique de l’Académie chinoise des sciences sociales, Wang Hongyi, par ailleurs, chercheur à l’Institut chinois d’études internationales a animé une communication sur les politiques ethniques et religieuses dans l’Empire du milieu, le lundi 15 avril 2024 à Beijing.

C’est dans le cadre de l’édition 2024 du programme d’échanges du Centre international chinois de la presse et de la communication que le chercheur à l’Institut

d’études sur l’Asie occidentale et l’Afrique de l’Académie chinoise des sciences sociales Wang Hongyi a livré une conférence sur les politiques ethniques et religieuses dans l’Empire du milieu. Pour ce faire, la dizaine de journalistes africains francophones du programme se sont entretenus avec le chercheur sur les sujets religieux et ethniques en Chine.

Le conférencier a, de prime abord, précisé que la Chine est un Etat multiethnique, composée officiellement de 56 ethnies dont l’ensemble forme la « Nation chinoise ». De ses explications, il ressort que l’égalité en devoir et en droit de toutes ces ethnies est inscrite dans le droit constitutionnel de la République populaire de Chine. Wang Hongyi a ajouté que « la Chine pratique l’autonomie régionale pour les communautés de minorités ethniques ».

Selon lui, les Hans, largement majoritaire (92% de la population) sont « relativement hétérogènes » et peuvent être également appréhendés comme un vaste ensemble de coutumes partageant des caractéristiques culturelles et linguistiques proches, en particulier la grammaire et l’écriture. En plus, il a fait savoir que les différences entre les langues parlées, comme le mandarin, le hakka, le cantonais ou le shanghaïen, sont très fortes. « Les ethnies minoritaires, les plus importantes sont les Zhuang, les Hui, les Uygour, les Yi, les Miao, les Man, les Tibétins, les Mongoles.

53 autres minorités ont chacune leur propre langue parlée dont 23 ont leur propre écriture », a expliqué le chercheur. De son avis, la politique nationale de la Chine est basée sur l’égalité et la solidarité nationales.

« En clair, cette politique se traduit par l’autonomie accordée aux régions des minoritaires nationaux, la formation des cadres de ses minorités en les aidant à développer leur économie et leur culture », a-t-il confié. Wang Hongyi a renchéri « qu’une grande importance à travers l’utilisation et le développement est accordée à leur langue et écriture. Tout cela contribue à respecter leurs us et coutumes, leurs religions et leur croyance ». Outre la question ethnique, Wang Hongyi a affirmé dans sa communication que la Chine est un pays de multiples religions.

A en croire le chercheur, les croyants (plus de 700 millions sur une population de plus de 1,4 milliard d’habitants) sont répartis sur les 2/3 du territoire, représentent ainsi 7,7% de la population. Quant aux principales religions, il a cité le bouddhisme, le taoïsme, l’islam, le catholicisme et le christianisme. Aux dires de Wang Hongyi, le taoïsme est apparu au IIe siècle, inspiré a posteriori par les écrits du philosophe Lao Tseu dont le fameux

« Livre de la voie et de la vertu » avec le « Livre des mutations » sont à l’origine de l’ésotérisme chinois.

A l’entendre, il y aurait aujourd’hui plus de 1 500 temples taoïstes en Chine. « La politique religieuse de la Chine se manifeste par la liberté de la croyance religieuse. On est libre d’être croyant ou athée, de croire à telle ou telle religion, à telle ou telle tendance religieuse, d’avoir une religion nouvellement ou d’abandonner la religion qu’on a eue. C’est-à-dire que la religion fait partie des choix libres et personnels des citoyens. C’est leur affaire privée », a renseigné le chercheur.

Il a rappelé que le gouvernement chinois, en appliquant la politique de l’autonomie des religions chinoises, protège les activités légales des religions.

C’est pourquoi, il a révélé que toutes les religions sont égales et autonomes dans leur administration, leur budget et leur propagation.

Souaibou NOMBRE

Depuis Pékin (Chine)

Snombre29@yahoo.fr