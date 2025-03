Salam du Ramadan : Vivre l’Islam des finalités : Pas un pas sans la justice

Au nom d’Allah, Clément et Miséricordieux. Louange à Allah, le Juste, qui a fait de la justice le socle de toute société qui aspire au développement. Puisse-t-Il déverser, abondamment, Sa paix et Ses bénédictions sur Son bien Aimé Messager Mouhammad, envoyé à l’univers comme miséricorde.

« Un peuple peut prospérer dans la mécréance la plus totale, mais jamais dans l’injustice, fût-elle du poids d’un grain de sable ». De ces propos attribués au Prophète, on comprend la place et l’importance de la justice dans l’organisation sociétale ainsi que dans les relations humaines. Dieu donne à une société mécréante ce qu’Il ne donne pas à une société croyante fût-elle croyante. Allah a fait de la justice un de Ses attributs comme Il nous le fait savoir : « Dieu atteste, et aussi les Anges et les doués de science, qu’il n’y a point de divinité à part Lui, le Mainteneur de la justice. Point de divinité à part Lui, le Puissant, le Sage ! » (S03 V18).

L’Islam fait de la justice un objectif fondamental à établir entre tous les êtres humains sans aucune distinction. Il en fait une exigence après l’objectif de la foi. En effet, Allah étant juste, Il s’est interdit l’injustice et l’interdit, aussi, à Ses serviteurs. Il dit : « Ô Mes serviteurs ! Je me suis interdit l’injustice à Moi-même, et Je vous l’ai également interdite. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres ». Dans la hiérarchie des priorités en Islam, la justice vient juste après la reconnaissance du droit d’Allah d’être accepté et adoré de manière exclusive et sans aucune association ainsi que la reconnaissance de la mission de Mouhammad. La justice est, ainsi, une vertu suprême de l’Islam à tel point qu’elle est le soubassement des relations humaines. Elle est si importante que le Seigneur Allah insiste sur son respect : « Certes, Dieu enjoint la justice, la bienfaisance et l’assistance aux proches. Et Il interdit l’indécence, l’injustice et la rébellion » (S16 V90). Il ajoute : « Ô vous qui croyez ! Soyez stricts (dans vos devoirs) envers Dieu et (soyez) des témoins équitables. » (S05 V08).

Ainsi, la justice, en Islam, est une obligation et l’injustice est une interdiction. Le rôle central de la justice dans le système de valeurs islamiques est tel qu’Allah nous le démontre à travers Sa parole : « Nous avons effectivement envoyé Nos messagers avec des preuves évidentes, et Nous avons révélé, par leur intermédiaire, l’Écriture et la Balance, afin que les gens établissent la justice » (S57 V25).

Avant tout, il importe de souligner que la justice est le fait de donner à chacun son droit de sorte à ne léser personne. Il s’agit de donner sa place légitime à chaque chose. Elle signifierait, également, un traitement égalitaire entre tous les individus remplissant des conditions identiques. En Islam, la justice est une vertu morale et une qualité. Le respect de la justice fait accéder à un degré élevé auprès d’Allah. Le Prophète rapporte dans ce sens que : « Il y a sept catégories de personnes que Dieu abritera sous Son ombre au Jour où il n’y aura aucune ombre à part la Sienne. L’une d’elles est un dirigeant juste ». Si un dirigeant juste bénéficierait d’un tel privilège devant Allah, que dire de celui qui serait injuste auprès de Lui ?

Par ailleurs, remarquons l’observation de la justice n’est pas un choix. Elle est une obligation et cela sans discrimination, sans favoritisme même si c’est contre soi-même ou un proche. C’est en cela qu’en Islam, la valeur de la justice transcende l’appartenance commune à un groupe ethnique, à une région ou un village voire à une même croyance religieuse. Il y a l’injonction de se montrer juste envers tout le monde même à l’égard de ses ennemis. C’est pourquoi Allah nous dit : « Ô vous qui croyez ! Observez strictement la justice quand vous témoignez devant Dieu, même si c’est contre vous-mêmes, vos parents ou votre famille proche, ou qu’il s’agisse d’un riche ou d’un pauvre » (S04 V135). La justice doit être observée à tous les niveaux de la société. A l’égard des enfants, le Prophète nous enseigne la justice malgré un amour privilégié qu’on éprouverait pour certains : « Crains Dieu et sois juste envers tes enfants ». Pour rapport à l’application de la polygamie, Allah nous pose le respect de la justice comme condition quand Il dit : « … mais si vous craignez de ne pouvoir être juste envers elles, alors une seule … » (S04 V03). Sur la gestion des biens des orphelins, Allah dit par exemple : « Et ne vous approchez des biens de l’orphelin que de la meilleure manière, jusqu’à ce qu’il ait atteint sa majorité. Donnez le bon poids et la bonne mesure, en toute justice » (S06 V152). Enfin, Il nous fait savoir : « Certes, Dieu vous commande de rendre leurs dépôts à leurs propriétaires et de juger avec équité lorsque vous jugez entre les gens. » (S04 V58).

Par ailleurs, un aspect sur lequel il faudrait beaucoup faire attention, c’est le traitement injuste des faibles. Autant, chacun de nous se battra avec vigueur pour protéger les siens, autant nous devons comprendre que les être humains ont un Créateur qui les défendra quand il le faudra. C’est pour cela que le Prophète enseigne de craindre l’invocation de celui qui est opprimé même si ce dernier est un mécréant. Le Messager d’Allah a effectivement dit : « Et crains l’invocation de l’opprimé même si c’est un mécréant car il n’y a pas de voile entre elle et Allah ».

Nous avons une pensée particulière à tous ceux qui sont injustement maltraités, à tous ces peuples, de par le monde, opprimés dans l’indifférence totale, à tous ces orphelins, veuves, et personnes faibles injustement dépossédés de leurs biens comme les terres. A tous ceux-ci, résistons car nous croyons avec fermeté à la justice d’Allah qui répond à l’appel de celui qui l’appelle quand il L’appelle.

Seigneur Allah, Tu es le Juste, Tu aimes la justice, fais de nous des acteurs de la justice où que nous soyons et fais-nous entrer dans la Demeure réservée aux justes.

NB : La foi musulmane est une foi active qui impose un devoir de présence.

Dr Inoussa COMPAORE

Imam à l’AEEMB et au CERFI