Théâtre : le CITO présente « Maïmouna » son 1er spectacle de 2025

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a assisté à la première représentation théâtrale de l’année du Carrefour international de théâtre de Ouagadougou (CITO) dans la nuit du mercredi 19 mars 2025 à Ouagadougou.

Le Carrefour international de théâtre de Ouagadougou (CITO), dans sa mission d’éduquer et sensibiliser par le théâtre, a organisé son premier spectacle de l’année 2025. Il s’est déroulé en présence du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, dans la nuit du mercredi 19 mars 2025 au siège du CITO. La pièce théâtrale présentée est intitulée : « L’étoile de Maïmouna ». Elle a été inspirée de l’œuvre Maïmouna du Sénégalais Abdoulaye Sadji et adaptée et mise en scène par le formateur, Noël Minougou. Le metteur en scène, Noël Minougou a expliqué que la pièce théâtrale renferme deux histoires. La première est une adaptation de la vie d’une entreprise de mannequinat et de stylisme qui se prépare à faire une tournée internationale en vue de présenter sa nouvelle collection. La deuxième est l’histoire originale tirée de l’œuvre Maïmouna du Sénégalais Abdoulaye Sadji en 1958. Ainsi, M. Minougou a confié que la pièce est l’histoire d’une jeune fille qui a quitté le village pour rejoindre sa grande sœur en ville pour réaliser ses rêves mais finalement les choses ne se sont pas passées comme elle aurait souhaité.

Le théâtre, un miroir

Il a souligné que les rêves sont bien beaux, mais il faut quelques fois les mesurer et en faire un objectif avant d’y aller parce que le rêve seul ne suffit pas. A travers l’adaptation et la mise en scène, Noël Minougou veut interpeller le public burkinabè à une prise de conscience totale sur les aventures de réussir. Voilà pourquoi, il a invité les Burkinabè à venir au CITO pour découvrir les pièces. « Le théâtre est un miroir qui permet à l’homme de se remettre en cause », a-t-il ajouté. L’actrice principale, la responsable de l’entreprise de mannequinat et de stylisme, Eléonore Kocty s’est réjouie d’avoir incarné un tel rôle qui vient interpeler les jeunes filles surtout sur leur façon de vouloir réussir dans la vie. Elle a fait savoir que le trait de caractère de son personnage est le pardon. Selon le ministre en charge de la culture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, le scénario qui a été présenté est une très belle pièce de plusieurs années. Malgré les années écoulées, a-t-il poursuivi, elle reflète la réalité d’aujourd’hui en interpellant la jeunesse, notamment les jeunes filles à l’âge de l’adolescence à une prise de conscience. « Cette pièce théâtrale nous a donné beaucoup d’enseignements en valorisant la place des ainés et anciens, car ils sont là pour nous guider parce qu’ils sont plus expérimentés et connaissent mieux la vie que la jeunesse », a-t-il relevé. Le ministre a justifié que cela tire son fondement sur le substrat culturel africain. « Nous devons certes avoir des ambitions, de grands projets mais nous devons surtout nous prêter aux conseils des ainés », a insisté le ministre Ouédraogo. A l’occasion, le ministre a encouragé les promoteurs du CITO car malgré les difficultés de fonctionnement, ils ont tenu le flambeau haut.

« C’est pourquoi, nous sommes venus les soutenir et leur dire que nous fondons un réel espoir que le théâtre puisse véritablement renaitre et se renforcer au Burkina Faso », a-t-il déclaré. La représentation théâtrale sera présentée du 19 mars au 19 avril prochain au CITO, les mercredis, jeudis, vendredis et samedis à partir de 20h par des acteurs et comédiens locaux. Les tickets d’entrée sont de 1000 F CFA et 2000 F CFA pour les élèves et étudiants et 10.000 F CFA pour ceux qui veulent soutenir la maison de production CITO.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)