Salon international de la bourse africaine: l’éducation boursière au centre de la 1re édition

L’Educ-bourse a organisé la première édition du Salon international de la bourse africaine (SIBA), sur le thème : « Education boursière, un levier de croissance économique durable », les 4 et 5 avril 2025, à Ouagadougou.

Le Salon international de la bourse africaine (SIBA) est un cadre qui offre une occasion aux acteurs de l’économie et des finances d’explorer les opportunités d’investissement

et les mécanismes des marchés financiers à travers des panels et des ateliers. La cérémonie d’ouverture de ce premier SIBA qui s’est tenu, sur deux jours, sur le thème :

« Education boursière, un levier de croissance économique durable », a eu lieu, le 4 mars 2025, à Ouagadougou.

Le président du comité d’organisation du salon, Boukaré Bancé, a indiqué que l’idée de l’organisation du SIBA est née du fait que le marché financier est largement méconnu du grand public, des entreprises et des jeunes entrepreneurs de la sous-région. « Pourtant, le marché financier constitue un levier puissant pour mobiliser les ressources financières, la croissance et stimuler le développement économique », a-t-il souligné.

Pour inverser la donne, le SIBA se donne, entre autres, pour mission de démystifier la bourse et les marchés financiers, mettre en lumière les opportunités d’investissements et encourager les entreprises à lever des fonds sur les marchés financiers. « La bourse n’est pas réservée aux grandes multinationales, les industries locales, les Etas et même les collectivités territoriales peuvent y lever les fonds pour financer leurs ambitions, leurs projets et leur expansion », a-t-il affirmé.

Il a souligné que cette Ire édition n’est que le début d’un mouvement visant à révolutionner l’accès à la finance de marché et à l’investissement en Afrique. La représentante du président du Conseil national du patronat burkinabè (CNPB), Lydie Bonkian, a salué la tenue de Salon qui vient montrer au grand public l’importance des marchés financiers en termes d’opportunités d’accès à des financements structurés, à des investissements diversifiés et d’amélioration du pouvoir d’achat. « Le SIBA est une plateforme unique pour démystifier la bourse et encourager son utilisation comme levier de croissance », a-t-elle précisé.

Le conseiller technique, Saidou Diallo, représentant du ministre de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, patron du Salon, a confié que le SIBA s’inscrit dans la vision du développement économique du gouvernement. « Nous souhaitons un développement inclusif, où chaque acteur économique, du plus petit entrepreneur au plus grand investisseur, peut trouver sa place et contribuer à la prospérité collective », a-t-il fait savoir. Le SIBA est la preuve que l’Afrique, avec ses talents, ses ressources et ses ambitions peut se réinventer et se doter des outils nécessaires pour écrire son propre futur développement économique.

Pauline KIEMA

(Collaboratrice)