Santé mentale : Il est essentiel de consulter rapidement en cas de signes de dépression

La dépression est souvent associée à tort à un manque de volonté, à un caractère faible, alors qu’il s’agit d’une authentique maladie psychiatrique. Plus profonde et plus durable qu’une simple vague de tristesse, elle affecte l’humeur, l’image de soi et de son environnement.

La dépression est une maladie qui se caractérise par une grande tristesse, un sentiment de désespoir ou une perte de motivation. Dans le milieu médical, le terme dépression est souvent employé pour désigner cette maladie. L’épisode dépressif se caractérise par la présence d’une humeur dépressive (sentiment de tristesse et de vide, irritabilité), qui s’accompagne parfois d’une perte de la capacité à éprouver du plaisir ou de l’intérêt. La dépression survient généralement sous forme de périodes dépressives qui peuvent durer des semaines, des mois voire des années. Selon l’intensité des symptômes, la dépression sera qualifiée de légère, modérée ou majeur (grave). Dans les cas les plus graves, la dépression peut conduire au suicide. Il faut distinguer la dépression des changements d’humeur ordinaires et des sentiments que peut inspirer la vie quotidienne. La dépression peut avoir une incidence sur tous les aspects de la vie, y compris les relations avec la famille, les amis et, plus généralement, l’entourage. Elle peut être la conséquence ou l’origine de problèmes scolaires ou professionnels.

N’importe qui peut souffrir de dépression. Les personnes victimes de maltraitance ou ayant vécu des pertes traumatisantes ou d’autres événements stressants sont plus susceptibles que les autres de souffrir de dépression. Selon l’organisation mondiale de la santé, dans le monde 5 % des adultes souffrent de dépression. Elle estime qu’à l’échelle mondiale, environ 280 millions de personnes souffrent de dépression. La dépression est 50 % plus courante chez la femme que chez l’homme. Dans le monde, plus de 10 % des femmes enceintes et des femmes qui viennent d’accoucher souffrent de dépression. Plus de 700 000 personnes se suicident chaque année. Le suicide est la quatrième cause de décès chez les 15-29 ans toujours selon OMS.

La dépression se manifeste par plusieurs symptômes. Les deux signes les plus caractéristiques sont une grande tristesse, et une perte totale d’envie, qui se concluent l’une et l’autre par des idées noires et le fait que la personne concernée n’est plus capable de faire quoi que ce soit. Il y a une sorte d’abandon de la personne dans sa propre vie.

Les conséquences de ces symptômes peuvent être des troubles du sommeil (la personne est très fatiguée dans la journée, mais elle a une nuit destructive, avec des insomnies, un sommeil haché…), des troubles de l’appétit (soit elle ne mange plus, soit elle mange tout et n’importe quoi), un retrait social, un isolement (la personne n’a plus envie de travailler, d’avoir des activités, de voir des gens…) avec le risque, à terme, de perte d’emploi ou de revenus pour certaines personnes.

L’impact social de la dépression concerne donc autant le patient que sa famille. Cette période n’est pas non plus sans conséquences sur l’avenir du couple dont les difficultés antérieures se trouvent amplifiées.

Heureusement, quelques étapes et stratégies générales existent pour apporter un soutien efficace, et faire face à la maladie de son proche. D’autres symptômes sont également présents. Il s’agit notamment des difficultés de concentration, des sentiments de culpabilité excessive ou faible estime de soi, le désespoir face à l’avenir, des idées suicidaires.

Il existe différents types de trouble dépressif. Il y a le trouble dépressif à épisode unique pendant lequel, la personne vit son premier et seul épisode, le trouble dépressif récurrent. Ce trouble a déjà été vécu au moins une fois par le patient. Il y a le trouble bipolaire qui une alternance d’épisodes dépressifs et de périodes marquées par l’apparition de symptômes maniaques (euphorie ou irritabilité, activité ou énergie accrue et autres symptômes tels que l’augmentation de l’estime de soi, diminution du besoin de sommeil.

On ne sait pas avec précision ce qui cause la dépression, mais il s’agit probablement d’une maladie complexe faisant intervenir plusieurs facteurs liés à l’hérédité, à la biologie, aux événements de la vie ainsi qu’au milieu et aux habitudes de vie. Les mauvaises habitudes de vie (tabagisme, alcoolisme, peu d’activité physique, excès de télévision ou de jeux vidéo, etc.) et les conditions de vie (conditions économiques précaires, stress, isolement social) sont susceptibles de nuire profondément à l’état psychologique.

Par exemple, l’accumulation de stress au travail peut mener à l’épuisement professionnel et, à terme, à la dépression. Comme évènement de la vie, la perte d’un proche, un divorce, une maladie, la perte de son emploi ou tout autre traumatisme peut déclencher une dépression chez les personnes prédisposées à la maladie. De même, les mauvais traitements ou les traumatismes vécus dans l’enfance rendent plus sensibles à la dépression à l’âge adulte, notamment parce qu’ils perturbent durablement le fonctionnement de certains gènes liés au stress. Il existe plusieurs complications possibles liées à la dépression. Il s’agit de la récidive de dépression, la persistance de symptômes résiduels, le passage à la dépression chronique, le risque suicidaire. Il est essentiel de consulter rapidement en cas de signes de dépression. Pour prévenir la dépression, il faut pratiquer une activité physique aérobie régulière, telle la marche rapide, la natation, le vélo. Le rythme préconisé est de cinq séances hebdomadaires de 30 minutes. Il est nécessaire de se nourrir de façon équilibrée. Il faut s’efforcer de tisser et de maintenir des liens sociaux. Les échanges (avec la famille, les amis, les connaissances) permettent de lutter contre l’isolement et le repli sur soi et d’avoir du soutien dans les moments difficiles. Il est nécessaire de parler de ce que vous ressentez à une personne de confiance.

Source : www.who.int/fr/news, https://www.santemagazine.fr , https://www.passeportsante.net , https://www.femmeactuelle.fr

Wamini Micheline OUEDRAOGO