Sécheresse oculaire: la détérioration de votre vision, une sérieuse alerte

La sécheresse oculaire est une maladie multifactorielle, souvent chronique, des larmes et de la surface oculaire. C’est un des motifs les plus fréquents de consultation en ophtalmologie. Elle engendre des symptômes d’inconfort, de flou visuel avec d’éventuelles complications cornéennes dans les formes sévères.

On parle de sécheresse oculaire quand la quantité et/ou la qualité des larmes d’un individu est insuffisante. Les larmes sont produites en permanence par les glandes lacrymales puis étalées sur toute la surface de l’œil grâce au clignement des paupières. Les larmes sont pour beaucoup d’entre nous le signe d’une émotion : larmes de joie, larmes de tristesse, de douleur…

Elles ont surtout un rôle primordial pour la bonne santé de l’œil. Elles sont principalement constituées d’eau et de corps gras et forment un film lubrifiant et mouillant qui protège la conjonctivite des agressions extérieures (germes, poussières). La sécheresse oculaire est une maladie qui se développe lorsque les larmes ne parviennent pas à assurer une humidité suffisante. Bien qu’elle soit généralement béni-gne, la sécheresse oculaire peut se révéler extrêmement gênante pour les patients.

Elle peut donc être une sécheresse aqueuse liée à une insuffisance de production lacrymale ou une sécheresse lipidique liée à un excès d’évaporation de lacrymal. Les deux formes peuvent coexister.

Inconfortable, la sécheresse des yeux peut avoir de nombreuses causes. Il s’agit de l’âge et la ménopause, le port de lentilles de contact inadaptées, le chauffage et la climatisation, le vent, le froid, l’utilisation prolongée d’un ordinateur, le tabagisme et certaines maladies auto-immunes. De plus, de nombreux médicaments peuvent provoquer une sécheresse des yeux.

Les attitudes à adopter

Les symptômes de sécheresse oculaire sont souvent non spécifiques et très variés. Les patients rapportent une sensation de grains de sable, de brûlures oculaires, une impression de flou visuel, une photophobie. Les personnes qui ont les yeux secs ressentent une gêne, une sensation de grattement. L’œil sec peut rougir. Il est en général fatigué et se révèle sensible aux changements de températures et d’humidité.

Parfois, la vision devient floue. Les symptômes peuvent s’aggraver lors des activités qui diminuent le clignement des yeux : lecture, conduite automobile, travail sur écran, par exemple, mais aussi en présence d’un environnement venteux ou sec, comme une pièce climatisée ou chauffée.

Si vous ressentez une sécheresse oculaire après la prise d’un nouveau traitement, parlez-en à votre médecin qui pourra vous prescrire des médicaments destinés à lutter contre ces effets indésirables. Il peut également décider de modifier votre traitement.

La sécheresse oculaire peut toucher tous les âges, mais sa prévalence augmente réellement avec l’âge. Elle est donc beaucoup plus fréquente après 65 ans.

Les larmes forment un film protecteur physique et antiseptique pour les yeux. En leur absence, la surface de l’œil se dessèche, se craquelle et devient vulnérable, notamment aux infections. En l’absence de soins des yeux appropriés, cette sécheresse peut entraîner une irritation chronique de l’œil et être à l’origine de lésions de la cornée, appelées kératites.

Pour prévenir la sècheresse des yeux, il faut adopter certaines habitudes. Il est important d’éviter de recevoir de l’air directement dans les yeux, d’utiliser un humidificateur, d’abaisser le chauffage, de porter des lunettes de soleil à l’extérieur, de réduire le nombre d’heures où l’on porte des lentilles de contact, d’éviter de fumer. Il faut également éviter les atmosphères polluées, faire des pauses régulières lors d’un travail prolongé à l’ordinateur, ou en lisant, lire la notice des médicaments que l’on consomme et les remplacer quand ils peuvent entraîner des yeux secs.

Wamini Micheline OUEDRAOGO

Source :vidal.fr/, passeportsante.net/fr, centreophtalmolog