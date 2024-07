Secteur aéronautique : l’ANAC renouvelle sa certification ISO 9OO1 : 2015

L’Agence nationale de l’aviation civile du Burkina Faso a organisé une cérémonie pour présenter sa certification de management de la qualité ISO 9001 version 2015, renouvelée, mardi 23 juillet 2024, à Ouagadougou.

Dans sa quête de bâtir une aviation civile robuste et résiliente au Burkina Faso, l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) s’est engagée à mettre en œuvre un Système de management de la qualité (SMQ) selon la norme ISO 9001 version 2015. Après une première certification pour la période 2019-2022, la volonté de maintenir les bonnes pratiques en matière de gestion s’est confirmée à travers un second certificat du SMQ. Le mardi 23 juillet 2024, à Ouagadougou, le certificat renouvelé pour la période 2022-2025, a été présenté en présence d’une dizaine de directeurs généraux des agences d’aviations civiles venus d’autres pays et les membres de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA).

Pour le représentant du ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, le directeur de cabinet Joseph Sawadogo, le certificat de qualité ISO 9001 version 2015 est le couronnement des efforts de l’ANAC dans la recherche continue de l’amélioration de ses performances. Il a félicité le personnel de l’ANAC pour le renouvellement du certificat du SMQ.

Relever les défis

M. Sawadogo les a encouragés à faire de la qualité une culture à tous les niveaux. « Cette quête permanente permettra à notre aviation civile, de relever ses différents défis avec brio pour figurer parmi les meilleures de l’aviation civile dans le concert des nations. J’exhorte toutes les structures de l’aviation civile du Burkina Faso à faire de la recherche de l’excellence une priorité, pour offrir le meilleur à nos clients », a-t-il indiqué.

La présence des directeurs généraux, des autorités de l’aviation civile, selon le directeur général de l’ANAC, Daouda Amoussa est une grande marque de solidarité et d’entraide mutuelle entre les différentes administrations de l’aviation civile. Il a remercié ses collaborateurs pour le travail abattu au quotidien, faisant de la structure, une agence qui incarne les valeurs de management de qualité.

Le SMQ est composé, aux dires de la directrice générale du cabinet CISM, Brigitte Gnoumou, de 2 processus de management, 9 processus de réalisation et 6 processus de soutien. Cela signifie pour elle que le domaine de certification couvre toutes les activités de l’ANAC jusqu’en 2025.

« A l’issue de l’audit de renouvellement qui a couvert les dix-sept processus, l’organisme de certification British Standard institute (BSI) n’a enregistré aucune non-conformité », a-t-elle expliqué. Tout comme l’être humain, aucun système de management n’est parfait. C’est pour cette raison qu’elle a souligné qu’ il appartient à l’ANAC, de prendre en compte les opportunités d’amélioration formulées et les déviations mineures constatées dans le but d’améliorer en continue son SMQ désormais mature. Au cours de la cérémonie, une signature officielle du mémorandum d’entente entre l’ANAC et celle de l’Aviation civile de la République du Gabon a été annoncée. Cette coopération traduit la disponibilité des deux agences à tisser une coopération fructueuse et performante.

Oumarou RABO