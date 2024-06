Séminaire gouvernemental : echanges sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela a présidé, le jeudi 13 juin 2024, un séminaire gouvernemental sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel à l’ère du numérique.

Au cours de ce séminaire, l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI) va décrypter la notion de cybersécurité au profit des membres du gouvernement. La Commission de l’informatique et des libertés (CIL) quant à elle, abordera les enjeux de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication à l’ère du numérique. L’ANSSI est l’autorité nationale en matière de protection des systèmes d’Information. Elle a pour mission principale d’assurer la protection du cyberespace national. Il s’agit, entre autres de la réduction de la vulnérabilité du cyberespace national, de la gestion des incidents de sécurité informatique, du renforcement de la culture de cybersécurité. La CIL est une autorité administrative indépendante. Ses missions sont, entre autres l’information des personnes de leurs droits et obligations en matière de traitement des données à caractère personnel, le contrôle de l’application des textes conformément aux dispositions de la loi portant création de la CIL, la protection des droits des personnes.

DCRP/Primature