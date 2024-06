Intoxication alimentaire à Manni : 20 membres d’une même famille victimes

20 personnes ont été admises au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) urbain de Manni, après avoir consommé de la soupe de viande, a appris l’AIB jeudi 13 juin 2024.

Selon des sources parvenues à l’AIB, tout est parti de la consommation d’une soupe de viande par les membres de la famille Dabourgou. Laquelle viande a été ramenée du marché, le soir du mercredi 12 juin 2024, par un membre de ladite famille. Quelque temps après la consommation de cette soupe dans la matinée de ce jeudi 13 juin 2024, il s’est ensuivi des vomissements chez presque tous les consommateurs. D’autres en plus ont ressenti des douleurs abdominales. Face à la situation, les consommateurs, au nombre de 20, tous des déplacés internes originaires de Moipienga, ont été envoyés au CSPS urbain de Manni pour leur prise en charge. Selon le corps médical, leurs vies sont hors de danger. Seulement 7 personnes ont été hospitalisées et les autres ne présentant plus de symptômes ont déjà regagné leur domicile. Les autorités de la santé humaine et animale de la commune de Manni sont allées au chevet des patients et ont pu apporter des conseils pratiques à la famille. Elles ont recommandé la prudence à tous les citoyens afin d’éviter de tels incidents.

Oyé Ardjima Yempabou TINDANO