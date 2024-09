Sénégal : Les partis d’Abdoulaye Wade et Macky Sall s’allient pour les législatives

À moins de deux mois des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, la scène politique sénégalaise est en pleine reconfiguration. Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) de l’ex-président Abdoulaye Wade a surpris en s’alliant avec l’Alliance pour la République (APR) de Macky Sall, autrefois dominante mais affaiblie après la dissolution de l’Assemblée nationale par le président Bassirou Diomaye Faye.

Historiques rivaux, le PDS et l’APR ont annoncé leur volonté de former une grande coalition, ouverte à d’autres forces politiques. L’objectif est de maximiser leurs chances de victoire lors des législatives et garantir des élections transparentes via leur adhésion à l’Alliance pour la Transparence Électorale (ATEL).

Ce rapprochement stratégique redessine les équilibres politiques au Sénégal, alors que le pays se prépare pour un scrutin décisif qui pourrait inaugurer une nouvelle ère de coopération politique.

