SIAO 2024: le village AES bien installé

L’une des innovations majeures de la 17e édition du SIAO est l’installation du « village AES » qui réunit les trois pays de l’Alliance des Etats du Sahel en un seul lieu.

«Le village AES » est situé au côté Nord-est du site du Salon international de l’Artisanat africain de Ouagadougou (SIAO). Il regroupe les trois pays que compose l’Alliance des Etats du Sahel : le Mali, le Niger et le Burkina Faso.

On y trouve principalement des expositions d’objets d’art, du textile, de la maroquinerie, des bijoux, des meubles, des tableaux… qui rappellent, entre autres, les potentialités culturelles, les traditions, l’histoire et le savoir-faire des artisans de ces pays. A l’ouverture du Salon, le vendredi 25 octobre 2024, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, y a fait un tour. « Le premier stand de ce village visité par le Président du Faso est celui du Niger.

Et il comprend plusieurs valeurs sociales : paix, unité, hospitalité… Et cela est déjà une victoire à cette 17ème édition du SIAO », a déclaré Alhoussein Ag Chehou, président directeur général de Nomade artisanal et culture, ambassadeur de la culture touareg. Il estime que le SIAO est un rendez-vous du donner et du recevoir qui met en valeur l’unité ancestrale entre Africains.

« Le Niger est là pour prouver au monde entier qu’il est créatif, et autosuffisant. Même si nous ne pouvons pas fabriquer un A 380, nous pouvons confectionner des choses extraordinaires : tableaux, meubles… qui mettent en exergue notre riche patrimoine culturel, touristique », a-t-il dit. Pour lui, ces pays de l’alliance ont la chance d’être dirigés par des patriotes qui ont décidé de mettre le colonialisme hors de leurs frontières et de parler du développement de l’Afrique à travers sa jeunesse.

Pour le directeur général du Centre de développement de l’Artisanat textile du Mali, Ousmane Coulibaly, l’ambiance est bon enfant à l’ouverture de cette trouvaille des savoir-faire des artistes africains et d’ailleurs. « Avec cette initiative du village AES, nous marchons sur les pas de la volonté politique de nos trois Etats qui est de créer un Etat fédéré et fort qui puisse lutter contre le colonialisme, l’impérialisme et d’asseoir un véritable développement.

Et le thème cadre avec l’idée de l’AES car, le développement passe nécessairement par la jeunesse qu’il faudra préparer », a-t-il argué. Selon la directrice marketing et communication de l’Office national du tourisme burkinabè (ONTB), Hélène Sebogo, l’histoire derrière ce village AES est de mettre en commun tout ce que ces trois pays regorgent en termes de potentialités culturelles, touristiques, artisanales et leurs histoires en un seul lieu. « Cela donne l’occasion aux visiteurs de voir le Mali, le Niger et le Burkina Faso en étant au Burkina Faso », a-t-elle résumé.

Kadi RABO