Nuit des artisans méritants (NAM): 45 Prix seront décernés aux meilleurs artisans

Le Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) est une vitrine qui met en lumière le génie créatif des artisans du Burkina Faso et des autres pays du monde. A l’issue de chaque édition, les lauréats sont récompensés. Pour cette 17e édition du SIAO, 45 Prix seront décernés aux meilleurs artisans, au cours d’une nuit dénommée Nuit des artisans méritants (NAM).

A partir d’aujourd’hui, les artisans à la 17e édition du Salon international de l’artisanat de

Ouagadougou (SIAO) vont rivaliser de talents, tout en mettant en exergue les potentialités

artisanales, touristiques et culturelles de leurs pays respectifs. Cette édition qui va se tenir du 25 octobre au 03 novembre 2024, sur le thème : « Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation », connaitra la présence d’environ 3500 exposants, 500 journalistes et 50 acheteurs et visiteurs professionnels venant d’au moins 30 pays d’Afrique et d’ailleurs.

Cet évènement culturel sera couronné par la distinction des meilleurs artisans. 45 Prix seront décernés aux meilleurs artisans au cours d’une nuit dénommée, Nuit des artisans méritants (NAM). Ce sont, entre autres, le Grand prix du président du Faso qui récompense les trois meilleurs stands-pays; le prix du Président de l’Assemblée législative de Transition récompensant les trois meilleurs stands des régions du Burkina Faso; le Prix de la créativité décerné aux trois meilleurs artisans créateurs du continent; le prix du Comité de coordination pour le développement et la promotion de l’artisanat africain(CODEPA).A ceux-ci, s’ajoutent les prix spéciaux décernés par les différents partenaires techniques et financiers du Salon.

Valoriser les patrimoines artisanaux

Il ressort des données du Comité d’organisation que le nombre des récompenses de cette 17e édition du SIAO est en hausse par rapport à celle de l’édition précédente. En effet, 24 prix dont 9 officiels ont été décernés aux lauréats en 2023.

Pour la réussite de cette 17e édition du SIAO, des innovations ont été opérées. On peut citer le « SIAO KIDS » qui permet, à travers des ateliers, de favoriser une meilleure vulgarisation des métiers de l’artisanat, l’animation des espaces de jeux pour enfants dans le but de susciter des vocations auprès des jeunes ; la Nuit des partenaires et aussi des excursions touristiques. Pour la présente édition, le Mali et le Niger ont été choisis pour être les pays invités spéciaux dans l’optique de mettre en valeur les riches patrimoines artisanale, touristique et culturelle de l’espace communautaire de l’AES.

Adama SAWADOGO