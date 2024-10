Site de granite de Laongo : 21 nouvelles œuvres enregistrées

La 14e édition du symposium international de sculptures sur granite de Laongo a pris fin, jeudi 24 octobre 2024, sur une note de satisfaction. Une quinzaine d’artistes-sculpteurs, venus de 09 pays africains, européen et asiatique ont réalisés une vingtaine d’œuvres d’art.

Les rideaux sont tombés sur la biennale de la sculpture sur granite de Laongo. Débuté, il y a trois semaines, le « Sympo granit 2024 » a refermé ses portes, jeudi 24 octobre 2024, sur une note de satisfecit. « Laongo s’est enrichi encore de très belles œuvres (…). La physionomie des blocs de granites a considérablement changé.

La main et le génie des hommes et des femmes, férus d’art et de sculpture, ont dompté la pierre sur le site de Tamiyargo », s’est réjoui le ministre d’Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo. A la tête d’une délégation gouvernementale, il a félicité les artistes sculpteurs pour leur travail acharné sur le granite.

« Le symposium s’achève en apothéose sur le site de Tamiyargo. Pendant 3 semaines, les artistes ont exprimé tous leurs talents pour faire parler la pierre. Le vernissage que nous venons d’achever nous laisse sans voix, quant à la qualité et surtout à la profondeur des messages véhiculés par tous les artistes », s’est réjoui le ministre d’Etat.

Pour lui, la tenue en elle-même de la biennale de la sculpture est le témoignage de la capacité de résilience des Burkinabè face à l’adversité. Le ministre Ouédraogo a dit aussi tirer sa satisfaction de l’engouement autour du symposium de sculptures sur granite de Laongo, qui a connu la participation d’une quinzaine de sculpteurs, venus de neuf pays africains, européen et asiatique.

Selon lui, cette marque de soutien au peuple burkinabè est également le signe que le Burkina reste un pays fréquentable et surtout « un pays à ne pas manquer ». A cet effet, il a assuré que des dispositions seront prises pour protéger et promouvoir ces chefs-d’œuvres et faire de ce lieu, une destination touristique de référence.

Une destination touristique de référence

Le nouveau site de sculpture sur granite, basé à Tamiyargo, enregistré 21 nouvelles sculptures réalisées par les artistes, les assistants et les stagiaires, a soutenu le commissaire du symposium international de sculptures sur granite de Laongo, Siriki Ki. « Les sculpteurs ont très bien travaillé.

Les œuvres sculptées sont représentatives de l’esprit de créativité des artistes », a-t-il affirmé. M. Ki a fait savoir que le symposium gagne en maturité au fil du temps et les artistes également rivalisent d’ingéniosité. C’est pourquoi, « cette année, le symposium a été une très belle manifestation ».

Les artistes-sculpteurs qui ont reçu des attestations ont exprimé leur reconnaissance et gratitude aux autorités burkinabè. Le sculpteur français, Christian Pierrefixe, a soutenu que le « Sympo granit 2024» a permis aux artistes de se réunir autour de leur passion, de faire

des rencontres et d’échanger.

« Nous avons imprimé durablement notre emprunte sur les granites de Laongo », a notifié Duroc, nom d’artiste de Christian Pierrefixe. Le plasticien burkinabè, Bamoussa Ouattara, a estimé que le symposium de Laongo est un cadre idéal pour exprimer son savoir-faire et libérer son génie. Il a salué une

« opportunité unique » de nouer de nouveaux contacts entre artiste et de communier avec les visiteurs et les amateurs d’art.

Djakaridia SIRIBIE