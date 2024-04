SNC Bobo 2024 : la pelouse du stade Sangoulé-Lamizana fera peau neuve pour l’ouverture

Le ministre d’Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo et celui des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Boubacar Savadogo ont visité le stade Sangoulé-Lamizana, samedi 6 avril 2024 à Bobo-Dioulasso.

Retenue pour abriter la cérémonie d’ouverture de la 21e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC), la pelouse du stade Sangoulé-Lamizana de Bobo-Dioulasso est en mauvais état. C’est le constat fait par le ministre d’Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, accompagné de son collègue des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Boubacar Savadogo, lors d’une visite, samedi 6 avril 2024, à Bobo-Dioulasso. A trois semaines de l’ouverture de cette biennale de la culture, acte 21, prévue du 27 avril au 4 mai prochains, cette pelouse doit être changée complètement. Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Boubacar Savadogo, a rassuré son homologue que toutes les dispositions seront prises pour que le défilé des troupes et des parades se tiennent sur la piste d’athlétisme qui est en état de délabrement. Quant à la pelouse, le premier responsable du département des Sports a indiqué qu’elle sera couverte avec des gazons synthétiques qui doivent venir de Ouagadougou. A l’en croire, les dispositions seront prises pour qu’avant le 27 avril 2024 tout soit mis en place afin de parer aux difficultés qui existent. « Nous allons relever le défi de la cérémonie d’ouverture de la SNC. Nous allons accompagner le ministère en charge de la culture pour toutes les belles actions qui sont faites et surtout ce gros patrimoine qui est la SNC », a souligné Boubacar Savadogo. Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo est reparti satisfait de la visite. Pour rappel, la 21e édition de la SNC se tiendra sur le thème : « Culture, mémoire historique et sursaut patriotique pour un Burkina nouveau ».

Noufou NEBIE

Benonezigouwala SOMDA (Stagiaire)