Souveraineté numérique et sécurité : l’AES veut se doter de deux satellites

Le Président de la Transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a accordé une audience, lundi 23 septembre 2024, à une délégation ministérielle de la Confédération Alliance des Etats du Sahel (AES) et les responsables de la société russe Glavkosmos. Ces échanges interviennent en marge d’une rencontre stratégique de deux jours à Bamako, portant sur la conception et le déploiement de deux satellites : un pour les télécommunications et un autre pour la détection terrestre à distance.

La délégation ministérielle était composée du ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration du Mali, Alhamdou Ag Ilyène, du ministre de l’Economie et des Finances du Mali, Alousseini Sanou, du ministre de la Communication, des Postes et de l’Economie numérique du Niger, Sidi Mohamed Raliou et du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation du Burkina Faso, Pr Adjima Thiombiano.

Ce projet structurant, qui constitue une réponse aux défis de la souveraineté, de la sécurité et du développement de la région, s’articule autour de trois axes majeurs. Le premier concerne la mise en place d’un satellite de télécommunication, qui permettra de renforcer l’infrastructure numérique à travers une meilleure couverture Internet, ainsi que la diffusion de la radio et de la télévision dans les pays de l’AES. Le deuxième volet, tout aussi important, est la constellation de satellites d’observation terrestre.

Ces dispositifs permettront de fournir des imageries satellitaires à haute résolution pour divers secteurs stratégiques tels que l’agriculture, la santé, l’éducation, ainsi que la sécurité et la défense, notamment pour le contrôle des frontières et la prévention des risques et catastrophes. Enfin, un volet formation est également prévu. « Il ne s’agit pas seulement de bénéficier des technologies russes, mais de former des experts locaux qui, à terme, assureront une gestion autonome de ces infrastructures », a précisé le ministre nigérien de la Communication, Sidi Mohamed Raliou, à l’issue de l’audience.

Le Président Goïta, en tant que Président en exercice de la Confédération AES, a exprimé son soutien sans réserve au projet, soulignant l’importance de développer rapidement les compétences techniques locales, a-t-il ajouté. « Le chef qui s’est félicité des avancées du projet, a réitéré son soutien pour sa mise en œuvre diligente. Il a surtout insisté sur la prise en charge de la formation de nos experts par la partie russe », a expliqué le ministre nigérien, ajoutant que la formation permettra à nos experts d’avoir les compétences, l’autonomie et la souveraineté par rapport à la gestion de ces satellites.

Sidi Mohamed Raliou s’est réjoui de l’engagement et de la détermination du président Assimi Goïta, en sa qualité de président de la Confédération AES, à soutenir la réalisation de ces infrastructures satellitaires pour le bien-être de nos populations et de nos pays.

Le Directeur général de Glavkosmos, Ilya Tarasenko, a, quant à lui, souligné l’efficacité attendue de ce partenariat.

« Nous résoudrons non seulement des problématiques de sécurité avec la surveillance des frontières, mais nous contribuerons aussi à l’essor économique des trois pays grâce à l’application des technologies spatiales », a-t-il dit. En soutenant activement cette initiative, le colonel Assimi Goïta confirme la volonté des pays du Sahel de se tourner vers l’avenir, en s’appuyant sur des solutions technologiques de pointe pour faire face aux défis contemporains. L’espace, autrefois réservé aux grandes puissances, devient ainsi un nouvel outil de souveraineté pour les pays de l’AES. Une aventure qui marquera un tournant décisif dans la coopération entre le Sahel et la Russie.

L’Essor/Présidence du Mali