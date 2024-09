Grand banditisme : de présumés trafiquants d’armes et d’explosifs aux arrêts

La section de recherche de la troisième Légion de gendarmerie de Ouagadougou a présenté à l’opinion publique des présumés braqueurs, mercredi 25 septembre 2024.

Le bureau de la cellule économique et financière de la section de recherches de la troisième Légion de gendarmerie à Ouagadougou a mis aux arrêts plusieurs présumés trafiquants d’armes et d’explosifs dans la ville de Ouagadougou à la suite d’une interpellation des agents de sécurité d’une autorité de la place.

Après investigation, la section de recherche de la gendarmerie a présenté à l’opinion publique les présumés délinquants, mercredi 25 septembre 2024, au sein de la section de recherches sis à Ouaga-dougou. Le chef de la cellule économique et financière de la section de recherches de la troisième Légion de gendarmerie à Ouagadougou, l’adjudant-chef, Aimé Yaméogo, a expliqué que les agents de sécurité d’une autorité de la place dans le quartier de Saaba ont présenté à leurs postes, des présumés délinquants.

L’interpellation de ceux-ci a permis d’arrêter deux acolytes qui détenaient du cannabis, a-t-il confié. En sus, les investigations ont conduit à l’arrestation de 2 autres complices. Le premier serait le détenteur de l’arme à feu qu’il prête aux autres pour des opérations de braquage. L’arme serait louée à 30 000 F CFA la nuitée. Le second est celui qui a transmis à l’emprunteur d’arme le sac contenant des explosifs. Le pandore a, en outre, expliqué qu’après l’enquête, 10 personnes suspectes ont été interpelées et d’importants matériels ont été saisis. Il a estimé que la valeur numéraire des composants d’explosifs est estimée à environ 4 000 000 F CFA et la tranche d’âge des membres du gang est comprise entre 19 à 31 ans.

Expert dans la transformation des motos volées

L’adjudant-chef Yaméogo a poursuivi que les personnes soupçonnées seront conduites devant le Procureur du Faso, près le Tribunal de grande instance Ouaga I pour répondre de leurs actes de grand banditisme, d’association de malfaiteurs, de détention illégale d’armes et de munitions de guerre, d’importation et de vente de substances explosives, de détention, vente et consommation de stupéfiants, de vols multiples d’engins, de faux monnayage, de recel d’engins volés et bien d’autres infractions connexes.

A sa suite, l’adjudant-chef, Paul Tindano, de la même cellule a exposé les faits d’un expert qui exerce dans la casse, la ferraille et la vente de moto de seconde main. Il a signifié que ce dernier transforme les motos volées mises à sa disposition et change le numéro châssis par un autre numéro. Ce qui fait que lorsque la déclaration de perte de la moto est faite, il est difficile de la retrouver.

Le lieutenant-commandant de la section de recherches de la troisième Légion de gendarmerie à Ouagadougou, lieutenant Justin Bagré, a précisé que l’arme qui était disposée pour la mise en location, est le fruit d’un cambriolage d’une voiture appartenant à un agent des Forces de défense et de sécurité, dans lequel, il y avait aussi une somme de 200 000 F CFA en plus de l’arme et deux chargeurs. Il a invité la population à être prudent en ce qui concerne l’achat des motos et la délivrance des cartes grises.

Le vol d’arme et de cambriolage n’a-t-il pas de lien avec le terrorisme ? A cette question, le commandant de la section a rassuré qu’il n’y a aucun lien selon les enquêtes déjà réalisées et que les investigations se poursuivent pour démanteler d’autres sources. La victime de moto, Louise Koama, s’est réjouie d’avoir retrouvée son engin. Elle a dévoilé qu’elle avait perdu sa moto, le 28 juin 2024 aux environs de 9h, à son lieu de service. Elle a remercié et félicité les autorités compétentes pour le travail qu’elles abattent au quotidien.

SIDGOMDE

La liste du matériel saisi

1 pistolet automatique de marque CANNIK, 2 chargeurs garnis de 20 munitions de 9,19 mm, 3 engins à deux roues retrouvés, 6 munitions de 7,65 mm, 150 grammes de cannabis, un sac contenant 352 charges explosives. En plus de cela, 618 détonateurs, un rouleau de 300 mètres de cordon détonnant de couleur bleue, un rouleau de 50 mètres de cordon détonnant de couleur rouge, 21 porte-fil de 250 mètres de cordon détonnant déjà utilisés, 14 barres de zinc, 3 bidons de 30 litres d’acide sulfurique, 1 sac de cyanure, 2 faux billets en coupure de 100 dollars US, 10 batteries pour motos, 20 boites de produits pneumatiques, une moto volée mise en casse, 11 cartes grises de moto, 10 plaques d’immatriculation de moto.

Source : La section de recherches de la troisième Légion de gendarmerie de Ouagadougou