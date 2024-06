Sud-est de Fada N’Gourma : le BIR 12 neutralise des terroristes après de violents combats

Le 12e Bataillon d’intervention rapide (BIR) a livré de violents combats, le 1er juin 2024 dans la zone de Fada N’Gourma, neutralisant plusieurs terroristes et récupérant du matériel et des armes, a appris l’AIB, lundi 3 juin de sources sécuritaires.

Ces derniers jours, les Forces combattantes ont affronté des groupes terroristes dans plusieurs localités du Burkina. La date du 1er juin a été particulièrement éprouvante. Ce jour-là, le 12e BIR a lancé l’assaut sur une base terroriste à Madeni, au Sud-est de Fada N’Gourma.

Les premiers contacts avec l’ennemi ont eu lieu au niveau des bâtiments abandonnés.

Dans leur avancée vers le cœur de la base, un grand nombre de criminels ont surgi de la forêt. Une première frappe de drone a visé ce premier groupe, mais les renforts terroristes en provenance des bois se sont poursuivis.

Les opérateurs aériens ont ciblé un deuxième groupe et frappé. Cette fois-ci, c’était la débandade en direction de la forêt.

Le 12e BIR les a poursuivis pour en neutraliser le maximum, ratisser la zone et ramasser la logistique encore utilisable.Toujours le 1er juin, aux environs de 6h, les vecteurs aériens ont été prévenus d’une attaque imminente sur Djibo.

A l’approche, ils ont vu des assaillants aux portes, côté sud de la ville. Les VDP, les Unités d’intervention des forces spéciales et le 14e RIA ont contraint les assassins à prendre la fuite. Mais pas pour longtemps car les vecteurs aériens se sont lancés à leur poursuite.

Des opérations ont aussi eu lieu, le 1er juin, dans la zone de Boulsa.

Très tôt le matin, le 19e BIR et les unités Guépard et Phantôme, sous une couverture aérienne, ont lancé un assaut contre une base terroriste. Les soldats ont nettoyé la position, récupéré du matériel et détruit d’autres équipements, dont des camions volés depuis quelques années.

Le lendemain, 2 juin 2024, aux environs de 16h, des terroristes ont attaqué la localité de Djanga, à une quarantaine de kilomètres de Fada N’Gourma.

Dans leur fuite vers l’Est, les criminels ont marqué une pause sous un arbre. Cette pause a été éternelle puisqu’ils ont été réduits en cendres par un puissant missile avec leur

logistique. Rappelons que le 27 mai 2024, la surveillance aérienne a permis de retrouver un véhicule blindé soigneusement caché sous des arbres au Nord de Nassoumbou. Il a été immédiatement ciblé et détruit.

Enfin, le 29 mai 2024, aux environs de 11h, les vecteurs aériens ont été alertés d’une attaque de grande envergure contre les Forces combattantes à Koogo, près de Ouargaye. A leur arrivée, les patriotes avaient vigoureusement repoussé l’ennemi tandis que des hélicoptères d’attaque poursuivaient les rescapés en repli vers la forêt de Kabonga.

Le ratissage effectué par les Forces combattantes a permis de découvrir de nombreux corps sans vie de terroristes.

Agence d’information du Burkina