Tansila : des VDP crachent le feu sur des terroristes

Des VDP de Tansila, province des Banwa, pris pour cibles dans une attaque terroriste, le lundi 13 mai 2024, ont vigoureusement repoussé les assaillants, neutralisant 33 d’entre eux.

Il était 17h30 environ, lundi 13 mai 2024 quand ces hommes qui foulent au pied les droits humains élémentaires, dans 3 véhicules pick-up et des motos, ont ouvert le feu sur la position des VDP. Les vaillants Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui étaient bien informés ont répondu instantanément et férocement. Dans leur vigoureuse riposte, ils ont neutralisé 33 terroristes et récupéré du matériel dont une mitrailleuse de type PKMS, 3 motos et 1 tricycle.

Dans leur fuite, les terroristes ont tiré sans discernement sur la population sans défense, faisant 6 victimes civiles et un enfant blessé, selon les sources sécuritaires. Un VDP blessé, côté ami a été pris en charge.

Agence d’Information du Burkina