Tchad : des explosions dans un dépôt de munitions causent plusieurs morts

Mardi soir, la capitale du Tchad, N’Djamena, a été secouée par une série d’explosions dans un dépôt de munitions militaires, entraînant des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants.

Les explosions ont éclaté tard dans la journée, illuminant le ciel nocturne et enveloppant la ville dans un nuage de fumée épaisse. « L’incendie a causé des dégâts humains et matériels », a annoncé le président Mahamat Deby Itno dans une déclaration sur Facebook. Il a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés, sans toutefois fournir de chiffres précis sur le nombre de victimes.

La cause de l’incendie demeure inconnue, mais une enquête a été ordonnée par le président. Les résidents, pris de panique, ont d’abord cru à une attaque armée, selon Oumar Mahamat, un habitant du quartier affecté.

Le porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, a déclaré que la situation a été rapidement maîtrisée grâce à l’intervention des forces de sécurité et des services de santé. Il a appelé les habitants à garder leur calme et à éviter la zone touchée.

Le Tchad, pays de près de 18 millions d’habitants, traverse une période de turbulences politiques depuis la mort du président Idriss Deby en 2021. Son fils, Mahamat Deby Itno, a pris la relève en tant que président intérimaire.

Sidwaya.info

Source : africanews