Telecel Faso : Telecel money, le nouveau produit opérationnel

Telecel Faso en collaboration avec Wendkuni Bank international, a présenté son nouveau produit dénommé Telecel money, un porte-monnaie électronique au public, lundi 23 Décembre 2024 à Ouagadougou.

Conformément à son slogan qui est « offrir plus », Telecel Faso innove avec un nouveau produit dénommé Telecel money. Le porte-monnaie électronique a été présenté au public ce 23 decembre 2024 à Ouagadougou. Il permet à la population de faire des retraits et des transferts d’argent, de faire des achats en ligne, de payer ses factures gratuitement. Mieux, il permet, selon le directeur en charge du mobile money à Telecel Faso, Adama Dialga, à des entreprises de virer le salaire de leurs employés saisonniers. Pour ce faire, il faut avoir un compte telecel money. Pour le créer, il suffit de taper *808# et vous suivez les instructions.

« Ce projet est le fruit d’une collaboration entre Telecel Faso et Wendkuni Bank international », a souligné le directeur général adjoint de la banque, Roland Nikiéma. Pour le directeur général de Telecel Faso, Boris Compaoré, Telecel money est une solution innovante, rapide et sécurisée. « Ce n’est qu’une première phase. Dans les prochains jours, nous allons travailler à élargir le périmètre à savoir la possibilité de faire des transferts du compte bancaire vers des comptes Telecel money et la mise en place des produits d’épargne dans l’ensemble des pays de la sous-région », a expliqué le DG de Telecel Faso.

Telecel money, la rapidité, la sécurité et la fiabilité

Avec telecel money, a poursuivi le DGA de Wendkuni Bank International, Telecel apporte une solution concrète, qui brise les barrières, permet de désenclaver les zones difficiles d’accès aujourd’hui du fait du défi sécuritaire. « Nous avons créé un produit qui répond aux attentes des Burkinabè. Il est à la hauteur des standards internationaux. Chaque client qu’il soit en zone urbaine ou rurale pourra accéder à une palette de services financiers via à un téléphone portable », a-t-il soutenu. Roland Nikiéma a ajouté que, Wendkuni Bank International apporte son expertise dans la gestion financière et la sécurité des transactions et Telecel Faso met à disposition son large réseau de pointe.

Pour lui, ce projet est une opportunité également pour les opérateurs économiques. Ils ont un rôle majeur à jouer dans l’adoption et la promotion de Telecel money. « Parce que c’est ensemble que nous allons bâtir un réseau solide et performant. Notre ambition est de continuer à innover, à investir pour améliorer le quotidien des Burkinabè. Les équipes sont à pied d’œuvre pour étendre le périmètre des services au grand bonheur des populations », a confié M. Nikiéma. La prochaine phase du projet va consister à l’interconnexion avec les comptes bancaires avec la possibilité d’interagir avec la carte Dunia prépayée (de Wendkuni Bank International) et affilié au réseau international MasterCard.

« Certes, nous venons d’arriver sur le marché mais ce marché est en perpétuelle évolution, c’est la technologie. Nous avons voulu travailler à être conforme à la règlementation avec une solution ultra sécurisé, fiable et pouvoir offrir rapidement le maximum de service aux populations avant d’y mettre pied », a affirmé Boris Compaoré.

Fleur BIRBA