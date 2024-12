Soutenance de thèse unique de doctorat : Inna Segueda/Guenda désormais docteur en Communication des organisations

En vue de l’obtention du diplôme de docteur en science de l’information et de la communication, spécialité communication des organisations, Inna Segueda/Guenda a soutenu sa thèse unique de doctorat sur le thème : « Les processus de communication des sociétés minières au Burkina Faso et au Ghana, entre enjeux relationnels et réputationnels », le mercredi 18 décembre 2024, à l’Université Joseph Ki-zerbo de Ouagadougou. Le jury a trouvé les travaux recevables et d’actualité et lui a décerné la mention très honorable.

Afin de contribuer à l’enrichissement du monde des sciences de l’information et de la communication, et au développement des sociétés minières au Burkina Faso et partout ailleurs, la doctorante Inna Guenda Segueda a porté ses travaux de recherche sur la communication dans les sociétés minières. Elle a soutenu devant un jury sa thèse unique de doctorat en science de l’information et de la communication, spécialité communication des organisations le thème : « Les processus de communication des sociétés minières au Burkina Faso et au Ghana, entre enjeux relationnels et réputationnels », dans la matinée du mercredi 18 décembre 2024, à l’Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou. Le Jury présidé par le Pr Alkassoum Maïga, a jugé sa thèse recevable et l’a sanctionnée par la mention très honorable.

Selon l’impétrante, Inna Guenda Segueda, sa recherche à porter sur la communication des sociétés minières, car l’exploitation minière et leurs enjeux sur le plan économique et social sont des questions d’actualité pour Burkina Faso comme pour les autres pays. A l’en croire, elle a pris l’angle de la communication pour essayer de voir quelle pouvait être la place de la communication dans un secteur stratégique et central pour l’économie des pays. Et de ses travaux de recherche, elle est parvenue à deux conclusions.

Invite à prospecter le monde de l’enseignement supérieur

La première est qu’il est important que les sociétés minières qui s’implantent sur un site, au regard de son impact important sur plusieurs éléments dont l’environnement, le social et l’économie, que cette société entretienne de bonnes relations avec les parties prenantes que sont les populations. Car, a-t-elle précisé, la survie de ces sociétés dépend de leur capacité à accéder aux ressources minières se trouvant au sein des communautés. « Le deuxième élément est qu’il est important pour les sociétés minières de mettre l’accent à allier leur identité et leur mission à ce qu’elles font réellement sur le terrain. Car, le public est devenu très regardant sur ce qu’il reçoit comme information. Il faut donc allier réalité, sincérité et justesse dans la manière de communiquer et c’est à partir de ce moment qu’elles pourront arriver à se construire une réputation », a ajouté Dre Segueda.

Pour le président du jury, le Pr Alkassoum Maïga, la thèse soumise à leur lecture et appréciation est un travail de belle facture. Et d’ajouter que les membres du jury ont fait des propositions d’amélioration, car il s’agit d’un travail scientifique qui peut toujours avoir des insuffisances. « La qualité du rendu a fait que le jury a estimé qu’elle était digne du grade de docteur avec la mention très honorable. Nous lui souhaitons bon vent et nous l’encourageons à prospecter le monde de l’enseignement supérieur », a souhaité M. Maïga.

