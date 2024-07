Toma : le Nayala apporte son soutien à la Transition

Il est parvenu à Kantigui que la ville de Toma, dans la province du Nayala, était en ébullition, ce dimanche 30 juin 2024. En effet,

a-t-on rapporté à Kantigui, sous l’impulsion de la section provinciale du Mouvement veille patriotique du Faso (MVPF), la population s’est mobilisée pour apporter son soutien aux autorités de la Transition et au Forces de défense et de sécurité (FDS) et Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) dans la reconquête du territoire (…)

