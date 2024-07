Huiles lubrifiantes: la BMCRF met fin aux activités illicites d’un trafiquant

La Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF) a mis la main sur un important lot d’huiles lubrifiantes issues de la fraude, lundi 1er juillet 2024, à Ouagadougou.

Le contrevenant qui exerçait illégalement dans la distribution d’huiles lubrifiantes a été démasqué à la suite d’investigations menées par les contrôleurs. Cet individu menait ses activités sans titre au mépris de la règlementation en vigueur mettant ainsi en danger la sécurité des consommateurs et l’intégrité du marché. L’exercice de l’activité de distribution des produits pétroliers et dérivés est conditionné par la détention d’un agrément. Au total, 721 bidons de 20 litres ont été saisis par les contrôleurs.

Les investigations se poursuivent pour démanteler le réseau de fraude et assurer la protection des consommateurs. Le coordonnateur général de la BMCRF, M. Olivier Kiema, appelle à la vigilance et au soutien des efforts consentis par les autorités pour lutter contre la fraude économique. Le chef de département des investigations, du contrôle, de la lutte contre la fraude et la contrefaçon rappelle l’importance du respect des règlementations en vigueur et encourage la population à signaler toute activité illicite aux numéros verts ci-dessous :

80 00 11 84

80 00 11 85

80 00 11 86

BMCRF, la garantie d’une concurrence saine et loyale

SCRP/BMCRF