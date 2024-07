Vol d’hydrocarbures de la SONABEL: une dizaine de malfrats mis aux arrêts

La Police nationale, à travers le Service régional de la police judiciaire (SRPJ) du Centre, dans le cadre de ses missions de lutte contre la criminalité urbaine, a procédé au démantèlement d’un réseau de présumés délinquants spécialisés dans le vol et le recel des hydrocarbures commandés par la Société nationale burkinabè d’hydrocarbures (SONABHY) et à destination de la Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL).

En effet, le groupe était composé essentiellement de conduc-teurs de camion-citerne et de commerçants, tous œuvrant dans le domaine des hydrocarbures. Le mode opératoire était comme suit : les conducteurs de citernes, munis de bons de chargement de la SONABHY et sur le chemin du retour des pays côtiers avec leurs chargements, contactaient leurs complices commerçants qui les rejoignaient au niveau des entrées Est ou Ouest de la ville de Ouagadougou, dans des garages ou des dépotoirs.

En ces lieux, le carburant y était aspiré par des motopompes et transvasé dans des polytanks de grande capacité ou dans d’autres citernes. Et les quantités vidées des citernes étaient compensées par de l’eau ou des résidus de vidange préparés à cet effet. Le carburant ainsi détourné était transporté par les commerçants complices et mis en vente sur le marché ou vendu sur place à d’autres complices venus des pays voisins.

Grâce à la collaboration des populations, les enquêteurs ont réussi, au moment de l’interpellation de ces présumés délinquants, à opérer plusieurs saisies parmi lesquelles deux citernes, une mini-citerne et un camion rempli de combustibles, plusieurs polytanks, deux moto-pompes et du numéraire.

La Police nationale remercie une fois de plus les citoyens dont la collaboration a permis l’aboutissement de cette enquête. Elle les invite par ailleurs à toujours poursuivre dans la même dynamique tout en continuant de dénoncer les cas suspects aux numéros verts mis à leur disposition : les 17, 16 et 1010.

