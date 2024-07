Tour de la conquête : Issouf Ilboudo Lamoussa Zoungrana vainqueur de la 5e etape de Dédougou

Le Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Dr Boubakar SAVADOGO, a présidé ce samedi 27 juillet 2024, la 5e et dernière étape du tour de la reconquête, à Dédougou dans la région de la Boucle du Mouhoun.

Une dernière étape parrainée par le Ministre de l’Urbanisme, des Affaires Foncières et de l’Habitat, Monsieur Mikailou SIDIBÉ. Le Gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Monsieur Babo Pierre BASSINGA et le Chef de Canton de Dédougou Lombo Albert DAYO, ont rehaussé de leur présence l’éclat de l’étape de Dédougou, disputée à travers quatre épreuves à savoir la course des vélos ordinaires hommes et dames, et celle des élites hommes et dames.

Renforcer la résilience des populations burkinabè et redynamiser le peuple dans la reconquête du territoire national, c’est tout le sens de cette initiative portée à l’origine par Makafa Vélo Club de Siniena, et qui bénéficie de l’accompagnement technique et financier du Ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, à travers la Fédération Burkinabè de Cyclisme et le Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs.

« Depuis l’avènement du MPSR2, le mot d’ordre c’est la reconquête du pays. Il y a les quatre étapes qui ont concerné Gaoua, Kaya, Banfora, Tenkodogo et cette dernière étape de Dédougou qui vient confirmer la victoire sur la reconquête de notre territoire », a déclaré le Ministre Dr Boubakar SAVADOGO à l’issue de la course.

Pour entamer la journée ce sont les amateurs en hommes et dames qui ont enfourché leurs vélos ordinaires, pour un circuit de 4 km. S’en est suivie l’étape des professionnels. Les hommes ont eu pour épreuve, une course de 5 km, à parcourir 26 fois, soit une distance de 115Km. Issouf ILBOUDO de l’Association des Jeunes Cyclistes de Koudougou (AJCK) réalise le meilleur chronomètre en arrivant premier avec un temps mis de 2h 58mn 39s, soit une vitesse moyenne de 38,945 km/h.

Le podium est complété par Moucaïla RAWENDE de l’AS BESSEL et Saturnin YAMEOGO de l’ASJCK.Chez les élites filles, c’est Lamoussa ZOUNGRANA de l’AS BESSEL qui a dominé la course sur une distance de 35,680 km. Elle est suivie de Wango Adèle GUISSOU de l’AS BESSEL et de YAMEOGO Evelyne de VC KADIOGO.La 5e étape du Tour de la Reconquête dans la cité de Bankuy a réuni 117 coureurs de 48 clubs chez les hommes et 34 coureuses de 16 clubs chez les dames. Pari réussi du tour de la reconquête avec cette cinquième étape de Dédougou qui a bouclé la première édition du Tour de la reconquête.

DCRP MSJE