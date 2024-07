Burkina Faso : Début d’une opération de constat de non mise en valeur des parcelles dans les sites SONATUR de Ouaga 2000 à compter du 1er août

Le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Prospective du Burkina Faso, Dr. Aboubakar Nacanabo, a annoncé ce lundi 29 juillet 2024, via un communiqué une opération de constat de non mise en valeur de parcelles dans les sites SONATUR de Ouaga 2000. Cette opération débutera le 1er août prochain et vise à identifier les parcelles qui n’ont pas été développées conformément aux attentes.

Selon le communiqué du ministre, cette opération concernera principalement « les personnes ayant acquis des parcelles à usage d’habitation ou à usage autre que d’habitation auprès de la SONATUR ou de ses clients, ou leurs ayants droits le cas échéant, et détenteurs d’attestations d’attribution ». L’objectif est de vérifier si les parcelles ont été mises en valeur comme prévu lors de leur attribution.

À l’issue de cette première phase de l’opération, une période supplémentaire légale de trois mois sera accordée aux acquéreurs pour leur permettre de se conformer aux exigences de mise en valeur. Passé ce délai, les parcelles nues ou insuffisamment mises en valeur feront l’objet d’une procédure de retrait, a précisé le ministre.

D’après ledit communiqué, cette initiative est justifiée par le nombre important de terrains vendus par la SONATUR dans la zone de Ouaga 2000 qui demeurent, à ce jour, nus ou insuffisamment mis en valeur, et ce malgré l’expiration du délai légal de cinq ans à compter de la date d’attribution. Le ministre souligne que cette opération est essentielle pour encourager le développement urbain et l’utilisation efficace des terrains dans cette zone stratégique.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info