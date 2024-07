Nigéria : La Justice condamne 125 militants et financiers de Boko Haram

La justice nigériane a condamné 125 militants et financiers du groupe terroriste Boko Haram. Ces individus ont été reconnus coupables d’accusations liées au terrorisme et à son financement, parmi d’autres délits. Le verdict a été rendu lors d’un procès de masse.

Depuis 2009, Boko Haram a perpétré des attaques meurtrières ayant coûté la vie à des milliers de personnes et en a déplacé des milliers d’autres. Ce groupe extrémiste, connu pour sa brutalité, a semé la terreur dans plusieurs régions du Nigeria et au-delà.

En avril 2014, Boko Haram a provoqué une consternation mondiale en enlevant plus de 270 filles dans une école de la ville de Chibok. Cet acte ignoble a conduit à la création de la campagne internationale « Bring Back Our Girls », visant à obtenir la libération des filles enlevées. Ladite campagne a attiré l’attention internationale sur les atrocités commises par Boko Haram et a mobilisé des efforts mondiaux pour combattre le groupe terroriste.

Sidwaya.info

Source : africanews