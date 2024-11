Tour du Faso 2024/ 8e étape : Driss El Alouani en solo à Yako

La 8e étape du Tour du Faso 2024, courue ce jour 1er novembre entre Ouagadougou et Yako a vu la victoire du marocain Driss El Alouani. Le maillot jaune est toujours à son compatriote Mohcine El Kouraji.

Le Maroc a dicté sa loi à l’arrivée de la 8e étape du 35e Tour du Faso. Driss El Alouani, 3e au classement général à l’issu de la 7e étape a traversée en solo la ligne d’arrivée ce vendredi 1er novembre 2024. Il a bouclé le trajet, Ouagadougou-Yako, long de 116, 160km, en 2 heures 38 minutes 59 secondes. La vitesse moyenne enregistrée est de 44,080Km/h. Le premier burkinabè, Souleymane Koné de l’équipe A des Etalons est venu en 7e position. Quant à Mohcine El Kouraji, il demeure le détenteur du maillot le plus convoité. Bamassi Soulama reste aussi le meilleur burkinabè au classement général. 57 coureurs étaient à l’appel au départ de l’étape du jour. Elle comportait deux sprints intermédiaires à disputer. Le premier point chaud à Laye à hauteur de 41,9km de point de départ été raflé successivement par le russe Anton Popov, Timmy De Boes de la Belgique et Tiémoko Diallo du Mali. Au second point chaud disputé à Arbolé, (88,8km), trois burkinabè ont ramassé les bonifications. Il s’agit de Harouna Ilboudo de la sélection A, Boureime Nana et Wahabou Bouda, tous de l’équipe régionale du Centre. 5 coureurs dont 3 burkinabé s’étaient échappés du groupe après le dernier sprint intermédiaire. Ils ont réussi à établir un écart de 1 minute 2 secondes avec le reste du peloton. Cependant, à 3km de l’arrivée ces fuyards seront avalés par le groupe. Driss El Alouani s’est détaché à environ 1 km pour adjuger en solo l’étape. L’avant dernière étape de cette 35e Tour du Faso sera disputé ce samedi 2 novembre entre Kombissiri et Kaya, longue de 145,800 km. Deux sprints intermédiaires seront également à la clé. A Ouagadougou sur le boulevard Thomas Sankara (44,6km) et à Ziniaré (77,3)

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO