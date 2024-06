Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, à travers la Direction générale de la communication et des médias (DGCM), a organisé un atelier de formation au profit des journalistes et rédacteurs en chef des régions des Hauts-Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest du 5 au 7 juin 2024 à Bobo-Dioulasso.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de communication en période de crise au Burkina Faso, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a entrepris le renforcement des compétences des professionnels des médias publics et privés à travers le pays afin de leur permettre de s’adapter à un environnement de plus en plus évolutif et exigeant. Pour ce faire, par le biais de sa Direction générale de la communication et des médias (DGCM), il a organisé une formation à l’intention d’une soixantaine de journalistes et de rédacteurs en chef des régions des Hauts-Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest du 5 au 7 juin 2024 à Bobo-Dioulasso. Pendant 72 heures, les hommes de médias ont été outillés en journalisme sensible aux conflits (JSC), en technique de conduite d’émissions interactives et en fact-checking. Selon la représentante du ministre en charge de la communication, Marguerite Douanio, cet atelier a permis d’outiller et de sensibiliser les journalistes sur leur rôle dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Selon lui, à travers cette formation, le département en charge de la communication entend privilégier un cadre de sensibilisation, d’échanges, et de partages autour des préoccupations des journalistes liées au traitement de l’information et de la conduite des émissions interactives en période de crise sécuritaire. Tout cela dans le but d’améliorer la qualité et la fiabilité de l’information diffusée dans les médias, en particulier dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. « Dans cette période sensible de notre histoire, un mauvais traitement de l’information sécuritaire peut, d’une part, mettre en péril l’action des Forces de défense et de sécurité (FDS) sur le terrain et d’autre part, contribuer à fragiliser le climat social déjà délétère », a-t-elle indiqué.

Eviter d’aggraver les tensions et les divisions existantes

La formation a été animée par des professionnels dans le domaine du journalisme. L’accent a été mis sur le JSC. Dispensé par le directeur régional de l’Ouest des Editions Sidwaya, Patinéma Oumar Ouédraogo, il vise à informer de manière équilibrée tout en évitant d’aggraver les tensions et les divisions existantes. Les participants ont appris des techniques de reportage qui permettent de donner la parole à toutes les parties prenantes impliquées dans un conflit, de présenter des faits vérifiés et de promouvoir le dialogue et la compréhension mutuelle. Les participants ont été formés à la conduite d’émissions interactives, qui permettent une meilleure participation du public et favorisent le débat constructif. Ce module a été décrypté par Charles Tiendrebéogo. Enfin, le fact-checking, ou vérification des faits, a également été animé par Wendlassida Isidore Bouda. Les journalistes ont été formés à l’importance de vérifier les informations avant de les diffuser, en utilisant des sources fiables et en croisant les informations pour éviter les erreurs et la propagation de fausses nouvelles. En séjour à Bobo-Dioulasso, le ministre d’Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo est allé encourager les participants. Il a indiqué que cette formation révèle une importance capitale pour son département. Selon lui, le journalisme dans un contexte de crise interpelle à plus de responsabilités. De ce fait, il a invité les journalistes à mettre en avant l’intérêt supérieur de la nation dans le traitement de l’information. Au terme de l’atelier, les participants ont exprimé leur gratitude envers les organisateurs pour cette initiative louable. Après l’étape de Bobo-Dioulasso, une autre session se tiendra à Tenkodogo et mobilisera les acteurs des médias des régions du Centre-Est, du Centre-Sud et de l’Est.

Noufou NEBIE