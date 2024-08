Triple saut : Hugues Fabrice Zango assure sa place en finale dès le premier essai au JO 2024

Hugues Fabrice Zango, triple sauteur burkinabè, a réalisé une performance ce mercredi 7 août 2024, en se qualifiant pour la finale des Jeux Olympiques de Paris 2024 dès son premier essai avec un saut de 17,16 mètres.

Le saut de Zango, qui a été l’un des meilleurs de la journée, a immédiatement assuré sa place en finale, confirmant son statut de l’un des meilleurs triple sauteurs du monde. Cette qualification rapide et impressionnante témoigne de son talent et de sa préparation rigoureuse pour cette compétition.

La qualification de Zango pour la finale de Paris 2024 ravive l’espoir de voir le Burkina Faso remporter une nouvelle médaille olympique. En effet, Zango a déjà fait l’histoire en 2021 en devenant le premier athlète à franchir la barre des 18 mètres en salle, avec un saut de 18,07 mètres, établissant un nouveau record du monde en salle.

Avec cette performance, Zango a prouvé qu’il est capable de rivaliser avec les meilleurs du monde et de ramener une médaille précieuse au Faso. La finale du triple saut masculin, prévue pour le 9 août 2024, sera l’occasion pour lui de concrétiser ses ambitions et de rendre son pays fier une fois de plus.

pour plus d'informations et de mises à jour sur les performances des athlètes burkinabè en lice aux Jeux Olympiques de Paris 2024

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info