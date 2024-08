Visite du Président BIO à Ouagadougou : s’imprégner de la situation sécuritaire au Burkina Faso et dans le Sahel

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE et son homologue de la République de Sierra Leone, Julius Maada BIO ont eu, ce mercredi, un tête-à-tête au Palais de Koulouba à Ouagadougou, à l’issue d’une séance de travail élargie aux deux délégations.

Le Capitaine Ibrahim TRAORE et son hôte sierra léonais en visite de travail et d’amitié à Ouagadougou, ont eu des échanges autour de la coopération entre les deux pays et la situation sécuritaire au Burkina Faso et dans le Sahel.

Le Président Julius Maada BIO est venu en tant que Chef d’Etat du pays assurant la présidence tournante du Conseil de Sécurité de l’ONU, pour échanger avec le Président du Faso et s’enquérir de la situation sécuritaire au Burkina Faso et dans tout le Sahel.

Il a indiqué avoir eu des échanges fructueux avec le Président Ibrahim TRAORE ; ce qui lui permet de disposer désormais d’informations de première main pour mieux comprendre la situation au Burkina Faso et dans le Sahel marquée par le terrorisme qui compromet la paix dans la sous-région.

Selon Julius Maada BIO, cette visite lui permettra d’aller présenter la situation du Burkina Faso et du Sahel aux Nations unies dans les jours à venir. Le rendez-vous de New-York sera pour lui une occasion de parler au nom des pays de l’Afrique de l’ouest et du continent tout entier dans le cadre de son mandat au Conseil de Sécurité des Nations unies.

Direction de la communication de la Présidence du Faso