Un chef terroriste aux arrêts à Balavé

Le 18e Bataillon d’intervention rapide (BIR) et les VDP ont mené des opérations conjointes ce weekend dans la commune de Balavé où ils ont neutralisé des terroristes, capturé un chef et récupéré du matériel roulant.

Depuis le vendredi 12 avril 2024, des éléments du BIR 18 et des VDP sont montés à l’offensive afin de rechercher des terroristes qui se croient toujours à l’abri dans les touffes et arbustes autour de Solenzo. De Solenzo au village de Masso jusqu’à Orowe à 8 kilomètres de Tansila et à 22 kilomètres de Balavé, toutes les touffes sont fouillées et les arbres secoués. Au moins une quinzaine de terroristes ont été neutralisés, des armes, des munitions, des vivres, des motos et autres matériels récupérés.

Un chef terroriste qui semait la terreur entre Balavé, Orowe et le village de Gama a été capturé avec six de ses compagnons d’armes. La moisson a été bonne à Balavé selon une source sur place qui assure que les opérations se poursuivent.

Agence d’information du Burkina