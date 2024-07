Un pour tous et tous pour un

Le Président de la Transition nigérienne, le général de brigade Abdouramane Tiani a signé, ce 19 juillet 2024, deux décrets élevant ses homologues du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, et du Mali, le colonel Assimi Goïta à titre exceptionnel à la dignité de Grand-Croix dans l’Ordre national de son pays. Une distinction qui vient moins d’un mois après la rencontre historique scellant la création de la Confédération Alliance des Etats du Sahel (AES).

Une manière toute particulière de signifier la solidité des relations entre ces trois pays qui captivent tous les regards en ces périodes où les actes se joignent à la parole pour prouver que notre espace géographique est loin d’être un havre de désespoir et de désolation.Pour ces trois pays qui dans les faits ne font qu’un dans leur quête de souveraineté, la plus haute distinction du Niger décernée aux frères du Burkina et du Mali, appelle directement les peuples de ces trois pays à se mettre en rang serré pour la concrétisation de ce qui, hier paraissait un idéal mais, qui aujourd’hui est une réalité. C’est aussi la preuve que tout devra se faire dans une même cadence entre ces trois pays.

La Grand-Croix est donc le symbole d’une unité de vue entre trois peuples dignement représentés par leurs fils qui mènent le combat de la souveraineté et savent que c’est bien dans l’unité qu’ils pourront arriver à vaincre les signes indiens de la pauvreté et plus récemment, de l’insécurité qui leur est imposés. La dynamique actuelle montre à souhait que ces trois pays ont bien de possibilités de paix et de stabilité pour opérer un véritable développement et battre en brèche, une idée vieille de la colonisation décrivant ces pays comme étant les derniers.

Le Président Tiani et ses deux homologues sont donc en train d’effacer ces frontières artificielles, s’ils ne sont pas plutôt en train de leur donner une dimension plus large. Aux yeux de l’opinion publique des Etats de l’AES, cette distinction est un appel à aller de l’avant, main dans la main, le cœur à l’ouvrage et le regard tourné vers un avenir radieux. C’est bien ce que les peuples de ces trois pays attendent avec assurance. Désormais donc, les Présidents Goïta et Traoré portent avec fierté cette distinction qui, en sourdine, signifie que tout ce qui touche au Niger, touche aux deux autres Etats et vice-versa.

En somme, c’est bien du « un pour tous et tous pour un » à l’image de cette prise de position des deux autres pays quand la coalition internationale, au lieu de venir au secours du Niger, menaçait d’entrer en guerre contre l’armée nigérienne après le coup d’Etat de juillet 2023. Sous blocus, le pays des Hommes intègres et le Mali n’ont pas hésité à venir à la rescousse de leur frère, le Niger en lui ouvrant leurs frontières. En témoigne, les nombreux convois de ravitaillement à partir du Burkina pour aider ce pays frère.

Pour renforcer cette fraternité, ces pays ont rapidement œuvré à l’opérationnalisation du droit de poursuite des groupes terroristes de part et d ‘autre des frontières. Ce qui a permis de mettre en déroute voire neutraliser de nombreuses hordes terroristes. La Grand-Croix est donc le renforcement de cette dynamique de prendre son destin en main et de donner une orientation de liberté aux trois peuples, enclenchée depuis bientôt deux ans.

Le monde entier les regarde avec un sentiment ambivalent.Quand certains prient pour que le projet ne brille pas plus d’une journée ensoleillée, d’autres dans le secret souhaitent que cet exemple des trois Etats arrive à terme. Alors, vive cette décoration qui vient à un tournant historique de la vie des peuples du Sahel. Une autre étape dans le cursus de l’AES dont les maitres penseurs ne se laissent pas tenter par une quelconque diversion.

Par Assetou BADOH

