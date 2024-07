Carburant de contrebande: 2 220 litres confisqués à Pô

Le jeudi 18 juillet 2024, une opération conjointe menée par le Service de contrôle économique et de la répression des fraudes du Centre-Sud (Manga), en collaboration avec la BMCRF Ouaga et l’appui de la gendarmerie de Pô, a abouti à une saisie impressionnante de carburant de contrebande dans la ville de Pô.

Au total, 2220 litres de carburant illégal ont été confisqués. Cette action s’inscrit dans la mission d’éradiquer la vente de l’essence en bidons ou en bouteilles, une pratique contraire aux dispositions de l’arrêté n°01/005/MMCE/SG/DGE du 12 janvier 2001. « Cette saisie témoigne des efforts continus des autorités pour lutter contre le trafic de carburant et protéger l’économie locale », a laissé entendre monsieur Bernard Belemyegré, directeur des investigations, du contrôle, de la lutte contre la fraude et la contrefaçon.

Les équipes impliquées ont travaillé avec succès pour identifier et intercepter les contrebandiers, mettant fin à leurs activités illégales. Cette action a des implications positives pour la sécurité, l’économie et l’environnement de la région. Monsieur Olivier Kiéma, coordonnateur général de la BMCRF, appelle la population de Pô à se réjouir de cette opération fructueuse qui contribue à la préservation des ressources et à la lutte contre les pratiques illégales. Il espère que cette saisie servira d’exemple dissuasif pour d’autres trafiquants de carburant. Ensemble, luttons contre la fraude et protégeons notre économie en appelant aux numéros verts ci-dessous :

80 00 11 84 ; 80 00 11 85 ; 80 00 11 86

BMCRF, la garantie d’une concurrence saine et loyale

