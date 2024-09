VIe édition du Prix national de l’entrepreneur touristique : l’excellence des acteurs et entreprises touristiques magnifiée

Le ministre d’Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé la VIe Nuit de l’entrepreneur touristique, ce vendredi 20 septembre 2024 à Ouagadougou.

Soirée apothéose de la VIe édition du Prix national de l’entrepreneur touristique au cours de laquelle les meilleurs entrepreneurs et entreprises touristiques sont récompensés, cette nuit met également chaque année en exergue la créativité et l’abnégation des acteurs du tourisme et de l’hôtellerie burkinabè. Selon le ministre d’Etat, Jean Emmanuel Ouédraogo, ce concours s’impose aujourd’hui comme une belle vitrine qui met en lumière les activités touristiques et les professionnels qui les animent. « Il apporte une contribution significative au développement de l’industrie touristique et booste le rayonnement de la destination Burkina Faso sur l’échiquier sous régional et international », a-t-il ajouté. A l’en croire, le tourisme est un facteur de rapprochement des peuples et des communautés, faisant de ce secteur, l’un des vecteurs de consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans le monde. Il a donc félicité le comité national d’organisation pour le choix du thème de l’édition : «Tourisme et diversité culturelle, facteurs de rapprochement des communautés », car pour lui, en plus de mettre en avant le rôle social du tourisme, le thème appelle à l’action individuelle et collective pour l’unité et sonne d’autre part comme un véritable plaidoyer pour un retour aux valeurs cardinales de paix, de cohésion sociale et de vivre-ensemble qui ont toujours caractérisé le burkinabè, homme intègre et homme de dignité.

Après avoir salué l’engagement des hommes et femmes, dynamiques, volontaires, patriotes qui s’investissent sans compter pour le maintien et la survie du tourisme burkinabè, le Président de la VIe édition du Prix national de l’entrepreneur touristique les a encouragés à persévérer dans l’amélioration continue des prestations, seul moyen qui leur permettra de faire face aux exigences de plus en plus croissantes des touristes et de mieux rentabiliser leurs investissements, tout en renforçant la compétitivité de la “destination Burkina Faso”. A la suite du ministre d’Etat, El hadj Hamadou Sodja Diandé, PDG de l’agence SDF International, a, en sa qualité de parrain, félicité l’ensemble des acteurs qui se sont investis pour la réussite de l’événement. Pour lui, le PNET va motiver les promoteurs à rester dans une amélioration perpétuelle de leurs services pour le bonheur des touristes internes et externes. Pour cela, il s’est engagé à soutenir les acteurs dans leurs initiatives de développement afin d’accroître les recettes et les emplois dans le secteur du tourisme. La VIe édition du Prix national de l’entrepreneur touristique a connu la participation de deux cent trente (230) entreprises touristiques. Ce sont au total seize (16) trophées dont huit (08) pour les compétitions officielles, quatre (04) prix spéciaux et quatre (04) trophées d’hommage qui ont été décernés au cours de la 6e Nuit de l’entrepreneur touristique.

DCRP/MCCAT