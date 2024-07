Visite officielle du CNT malien: le Moogho Naaba souhaite l’entente au sein de l’AES

Le Président du Conseil national de la Transition (CNT) du Mali, le colonel Malick Diaw, accompagné de son homologue du Burkina Faso, a effectué une visite de courtoisie à Sa Majesté le Moogho Naaba Baongo, dans la matinée du vendredi 26 juillet 2024, à Ouagadougou.

En séjour à Ouagadougou, dans le cadre de la cérémonie de sortie de promotion des élèves sapeurs-pompiers, le Président du Conseil national de la transition (CNT) du Mali, le colonel Malick Diaw, a saisi l’opportunité pour rendre une visite de courtoisie à Sa Majesté le Moogho Naaba Baongo. La délégation des parlementaires maliens conduite par le président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma, a été accueillie, dans la matinée du vendredi 26 juillet 2024, au palais royal.

Le président de l’ALT a d’abord fait savoir que le colonel Malick Diaw est présent à Ouagadougou en vue de parrainer la sortie de promotion des élèves sapeurs issus de 13 pays. Puis, il a rappelé que le Burkina Faso et le Mali font face à un défi commun qui est la lutte contre l’insécurité. Pour cela, a-t-il justifié, il ne peut pas repartir sans passer rendre ses hommages au roi et demander ses bénédictions.

A cette occasion, Sa majesté le Moogho Naaba a exprimé sa satisfaction pour cette visite fraternelle qui témoigne de l’importance que les autorités de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) accordent aux valeurs ancestrales. Il a béni son hôte ainsi que l’ensemble des autorités des pays membres de l’AES pour les différentes initiatives entreprises en vue d’un retour rapide de la paix et la stabilité. Il a également souhaité le renforcement de l’entente entre les peuples de l’AES.

Le Président du CNT, le colonel Malick Diaw, a dit être porteur d’un message de salutation et de courtoisie des autorités maliennes et particulièrement du Président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, mais aussi du peuple malien à l’endroit du peuple burkinabè. « Nous avons été chaleureusement accueilli par la famille royale. Nous avons également bénéficié de toutes les bénédictions et des sages conseils de Sa Majesté le Moogho Naaba. Nous retournons très satisfait », s’est-il réjoui.

Adama SAWADOGO